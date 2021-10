Eternals - są pierwsze opinie o filmie MCU. Szykujcie się na "arcydzieło" i "totalny odlot"!

Marvel

Wczoraj w Los Angeles odbyła się światowa premiera Eternals, nadchodzącej wielkimi krokami, kolejnej odsłony MCU. Do sieci trafiły już pierwsze opinie na temat filmu w reżyserii Chloé Zhao - pochodzą one od przede wszystkim od zaproszonych dziennikarzy, ale również od innych uczestników wydarzenia. Powiedzieć, że widzowie są zachwyceni, to właściwie nic nie powiedzieć. W niektórych reakcjach możemy odnaleźć wzmianki o "arcydziele", "epickości" bądź "totalnym odlocie".

Oglądający zwracają w pierwszej kolejności uwagę na fenomenalną warstwę wizualną obrazu, który ma w tym aspekcie "zniewalać"; nie zabrakło porównania do "filmu animowanego z prawdziwymi aktorami". Widzowie chwalą tak emocjonalny aspekt całej opowieści, jak i podszywający ją humor czy "spektakularną dziwaczność". Co ciekawe, Eternals podbijają serca tych osób, które przed seansem nie miały co do produkcji żadnych oczekiwań. W materii aktorskiej na wyróżnienie szczególnie zapracowała sobie Angelina Jolie.

Eternals - pierwsze opinie

Do sieci trafiło również sporo nowych informacji o filmie - oto najważniejsze z nich:

w trakcie światowej premiery widzowie nie mieli okazji obejrzeć scen po napisach; w produkcji będą dwie sekwencje tego typu, które według Zhao mają być "kluczowe" dla przyszłości MCU;

jeden z ekranowych, nowych Celestian ma mieć 320 metrów wzrostu i dosłownie "chodzić po planetach";

zmiana płci Ajak i Sprite w porównaniu z komiksami była głównie podyktowana sposobem prowadzenia narracji i możliwością nakreślenia "nowej dynamiki w interakcjach pomiędzy postaciami";

przedłużający się czas pracy na planie wynikał nie tylko z ograniczeń pandemicznych, ale i rozmachu widowiska - ekipa raz po raz musiała zmieniać lokacje;

jeden z Przedwiecznych, Phastos, będzie pierwszą jawnie homoseksualną postacią w MCU; szef Marvel Studios, Kevin Feige

Zobaczcie także najnowszy spot telewizyjny filmu, w którym możemy zobaczyć m.in. Dewiantów:

Członkowie Przedwiecznych: Thena (urodzona jako Azura) – w młodości dążyła przede wszystkim do zdobywania wiedzy i doskonalenia się w sztuce walki, to prawdopodobnie dla niej, a nie olimpijskiej Ateny założono miasto Ateny. Wyznała publicznie, że należy do Przedwiecznych, sprzymierzała się z Thorem i Avengers. Po śmierci Zurasa została przywódczynią swojej rasy, jednak trauma spowodowana odejściem ojca nie pozwoliła jej na normalne funkcjonowanie. W trakcie wojny wietnamskiej zaszła w ciążę ze złoczyńcą, Dewiantem Kro – owocem ich miłości były bliźniaki, które Thena oddała pod opiekę bezpłodnej kobiecie. KREWNI: Zuras (ojciec), Cybele (matka), Thanos i Starfox (kuzyni). MOCE: Nadludzka zwinność, szybkość, wytrzymałość i siła. Potrafi manipulować energią kosmiczną, co pozwala jej na telekinezę, termokinezę, telepatię, teleportację i manipulowanie cząstkami na poziomie molekularnym.

Film Eternals zadebiutuje w Polsce 5 listopada.