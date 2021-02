Miłość do kwadratu - wideorecenzja

Walentynki i komedia romantyczna to tak oczywiste połączenie jak zima i zaskoczeni drogowcy. W dużej mierze kina pozostają jednak pozamykane, więc lukę w polskim kinie wypełnić postanowił Netflix, tym samym produkując pierwszą w naszym kraju komedię romantyczną. Czy Miłość do kwadratu to film, przy którym warto spędzić czas z ukochaną osobą? Jeśli jeszcze nie patrzyliście na ocenę, to obejrzyjcie najpierw naszą wideorecenzję.

Widzieliście Miłość do kwadratu? Podzielcie się swoją opinią o pierwszej polskiej komedii romantycznej Netflixa. Więcej naszych wideorecenzji znajdziecie na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie i śledźcie nas na bieżąco. Do usłyszenia!