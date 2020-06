Superman: Man of Tomorrow - zwiastun animacji DC. Początki Człowieka ze Stali

screen z YouTube

Animacja Superman: Man of Tomorrow ma położyć podwaliny pod zupełnie nowy kierunek, w którym pójdzie DC Animated Universe. W produkcji zobaczymy początki Clarka Kenta na jego superbohaterskiej drodze jako Superman. Nasz bohater na co dzień jest tutaj zwykłym stażystą w gazecie Daily Planet. Jednak, gdy Lobo i Parasite obierają sobie Metropolis jako cel Człowiek ze Stali będzie musiał stanąć z nimi do walki. W sieci zadebiutował zwiastun animacji. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie dubbingu znajdują się Darren Criss jako Superman, Zachary Quinto jako Lex Luthor, Alexandra Daddario jako Lois Lane, Brett Dalton jako Lobo, Ryan Hurst jako Parasite, Ike Amadi jako Marsjanin Łowca, Piotr Michael jako Perry White oraz Neil Flynn i Bellamy Young jako odpowiednio Jonathan i Martha Kentowie.