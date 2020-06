Liga Sprawiedliwości - Wonder Woman silniejsza od Supermana? Oto niepodważalny dowód

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC Comics

Kto jest najsilniejszym członkiem drużyny Liga Sprawiedliwości? Prawdopodobnie większość z naszych czytelników będzie przekonywać, że mocarzem nad morzami w grupie stał się przez lata Superman. Wygląda jednak na to, że palmę pierwszeństwa musi on oddać Wonder Woman. Co więcej, Amazonka może być nawet potężniejsza niż wszyscy członkowie Ligi razem wzięci...

W komiksie Justice League #46 tytułowi superbohaterowie przybywają na Temiskirę w celu znalezienia ukrytego przejścia do Tartaru - to tam ma znajdować się Jim Corrigan, ludzki gospodarz niezwykle potężnego bytu znanego jako Spectre. Sęk w tym, że moce tego ostatniego wpływają na postawę Amazonek, które zaczęły atakować członków Ligi. Doszło do walki; dowodzona przez Wonder Woman grupa zdołała z niej wyjść zwycięsko, torując sobie drogę do Tartaru. U jego wrót Batman spostrzegł jednak, że Amazonki zaczęły teraz pojedynek na śmierć i życie z samymi sobą.

Tą sprawą postanowił zająć się Zielona Latarnia, który przy pomocy swojego pierścienia zaczął tworzyć rozmaite przedmioty mające zastopować bitwę Amazonek. Reszta Ligi doszła do wejścia do Tartaru, którego w dodatku pilnują Amazonki-niewolnice. Wonder Woman zapłakała nad losem swoich sióstr; w tym samym czasie Superman, Batman, Flash i Aquaman zajęli się usuwaniem ogromnego głazu stojącego na ich przeszkodzie.

Męscy członkowie grupy nie zdołali nawet przesunąć przedmiotu - rozsierdzona Diana kazała im jednak odejść i podniosła głaz wyłącznie o własnych siłach. Superbohaterowie zareagowali na to wymownym spojrzeniem:

Justice League #46 - plansze

A czy Waszym zdaniem faktycznie mamy tu do czynienia z ostatecznym dowodem na to, że Wonder Woman jest silniejsza od Supermana?