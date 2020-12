Superman pali ludzi żywcem, Wonder Woman odcina głowę Zeusa. Mroczne genezy herosów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Dark Nights: Death Metal The Multiverse Who Laughs #1, będący kolejnym tie-inem do głośno komentowanego wydarzenia Death Metal. Przypomnijmy, że jego akcja rozgrywa się w alternatywnym, Mrocznym Multiwersum, powołanym do istnienia przez Najmroczniejszego Rycerza, wszechpotężną wersję Batmana, Który Się Śmieje. Prawa ręka antagonisty, złowrogi Król Robin, w najnowszym komiksie podzielił się z czytelnikami kilkoma opowieściami z posępnego świata, ujawniając genezy poszczególnych herosów z Supermanem i Wonder Woman na czele.

W ramach krótkiej opowieści Scary Stories to Tell in the Dark Multiverse narrator wyjawił, iż zła wersja Człowieka ze Stali, uciekając jako dziecko z planety Krypton w specjalnie zaprojektowanej rakiecie, natrafiła na emitowaną przez czarną dziurę burzę kosmicznego promieniowania. Zdarzenie to wywołało potężne zmiany w umyśle malca, rodząc w nim nieustannie pragnienie palenia ludzi żywcem.

Na tym jednak nie koniec. Król Robin zdradził również, że na jednej z wersji Ziemi ulokowanej w Mrocznym Multiwersum, Wonder Woman zamiast przynieść światu pokój, zdecydowała się wypowiedzieć wojnę całemu panteonowi greckich bogów. W trakcie tej batalii Amazonka odcięła Zeusowi głowę przy pomocy swojego Lassa Prawdy, by później zgładzić inne bóstwa i przejąć ich moce.

Warto podkreślić, że Król Robin opowiedziane przez siebie historie uważa za "lepsze i bliższe prawdziwego życia" niż genezy herosów z podstawowej wersji Ziemi.