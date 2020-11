Marvel zaskakuje - zamiast Daredevila Hell's Kitchen strzeże teraz [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel niejednokrotnie zaskakiwał już czytelników w serii Daredevil, której autorami są Chip Zdarsky i Mike Hawthorne. To właśnie w tej historii Matt Murdock został oskarżony o zabójstwo, a jednym z zasadniczych wątków stał się proces głównego bohatera, który w sądzie broni się pod przydomkiem i w masce Diabła Stróża. W 24. zeszycie zobaczyliśmy finał sądowej batalii.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że wśród obserwatorów wydarzenia znaleźli się m.in. Kapitan Ameryka, Luke Cage, Spider-Man, Tyfusowa Mary, Kingpin i Elektra. Dla Murdocka perspektywa pobytu w więzieniu była o tyle problematyczna, że heros niepokoił się o los Hell's Kitchen podczas jego nieobecności. Miał mu w tym pomóc Iron Man, który w trakcie licytacji dążył do przejęcia wpływów w dzielnicy - nieoczekiwanie jego oferta została w ostatniej chwili przebita.

Gdy Daredevil wchodził więc na salę sądową, Elektra zaczęła szeptać pod nosem (dzięki temu mógł ją usłyszeć tylko Murdock), iż to właśnie ona zakupiła tereny w Hell's Kitchen, stając się jego nową obrończynią. Choć dla części odbiorów taki obrót spraw może być zaskoczeniem, przypomnijmy, że antybohaterka już wcześniej wspierała Diabła Stróża - zarówno jako jego kochanka, jak i sojuszniczka na placu boju ze złoczyńcami.

Daredevil #24 - plansze

Po wyznaniu Elektry Daredevil nieoczekiwanie przyznał się do zarzucanego mu czynu popełnienia morderstwa 2. stopnia. Wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości trafi on do więzienia, a trajektoria fabularna serii ulegnie zasadniczej zmianie.