Superman niczym wampiry ze Zmierzchu. Ujawniono zupełnie nową właściwość herosa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na amerykańskim rynku ukazał się pierwszy zeszyt serii The Other History of the DC Universe, której autorem jest zdobywca Oscara za scenariusz do filmu Zniewolony. 12 Years a Slave, John Ridley. Przypomnijmy, że twórca w swojej historii wprowadza nową perspektywę postrzegania najważniejszych momentów i postaci całego uniwersum komiksowego giganta. Jedną z nich jest Superman; jak się teraz okazuje, heros posiada fizyczną właściwość, której do tej pory nie znaliśmy.

Głównym bohaterem premierowej odsłony opowieści Ridleya jest Black Lightning. To właśnie on, dzieląc się przemyśleniami na temat Człowieka ze Stali, stwierdza, że ten ostatni "dosłownie świecił", a jego skóra "emanowała pozaziemskim, niebiańskim blaskiem".

Choć Jefferson Pierce nie podał szczegółowych danych w kwestii swoich obserwacji, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, iż nie chodziło mu wyłącznie o symboliczny odbiór postaci Supermana. Wiele wskazuje na to, że Człowiek Jutra, podobnie jak wampiry z sagi Zmierzch, odbija światło słoneczne, przez co jego skóra zaczyna świecić w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie jest również wykluczone, że heros sam emituje promienie - wtedy, gdy jego organizm wchłonął zbyt dużo promieniowania pochodzącego z najbliższej gwiazdy. Wyjaśniałoby to inne zdanie Pierce'a:

Nie znałem wszystkich jego mocy - nikt z nas nie był w stanie powiedzieć, co on naprawdę potrafi, ale myślę, że ta sama właściwość, która czyniła go kuloodpornym, chroniła także jego skórę przed światłem słonecznym.

The Other History of the DC Universe #1 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że powyższe rewelacje mogą tłumaczyć to, w jaki sposób Superman kamufluje swoją prawdziwą tożsamość. Być może wrażenie "świecenia" zmienia jego wygląd w oczach obserwatorów, choćby w minimalnym stopniu.