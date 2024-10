Superman i jego pies Krypto. Oficjalne zdjęcie z nadchodzącego filmu!

fot. DC/ Uniwersum DC Comics

James Gunn za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazał zdjęcie z nowego filmu Superman, którego premiera odbędzie się w 2025 roku. Widzimy na nim Człowieka ze Stali oraz jego superpsa imieniem Krypto, którego fani doskonale znają z komiksów, ale jeszcze nie miał okazji zadebiutować w wersji aktorskiej.

Superman i Krypto

Zdjęcie jest częścią krótkiej animacji opublikowanej przez reżysera i scenarzystę kinowego widowiska.

Krypto w kinach

James Gunn przyznał, że tworząc ekranową adaptację Krypto, inspirował się swoim psem imieniem Ozu, którego adoptował niedługi czas po rozpoczęciu prac nad filmem. Przez swoje doświadczenie z tym pieskiem po przejściach doszedł do wniosku, że Krypto musi pojawić się w Supermanie.

- Z tego powodu Krypto pojawił się w scenariuszu i zmienił kształt tej historii, tak jak Ozu zmienił moje życie.

Październik to w USA miesiąc promocji adopcji piesków, więc uznał, że to dobra okazja, aby po raz pierwszy pokazać filmowego superpsa. Krypto ma takie same moce jak jego pan.

Krypto miał już swój kinowy debiut w filmie animowanym DC Liga Super-Pets z 2022 roku.