Sonic z kolejnym filmem na horyzoncie? Czwarta część już w planach

fot. Paramount Pictures // Sega

Wedle doniesień, Paramount planuje już film Sonic the Hedgehog 4. Informacja ta pojawiła się tuż przed premierą trzeciej części, która ma swoją premierę w USA 20 grudnia 2024.

Produkcje Original Films w dwóch pierwszych częściach zarobiły już ponad 725 milionów dolarów na całym świecie, a globalne przychody z rynku domowego wynoszą 180 milionów dolarów. Pierwszy Sonic zadebiutował jeszcze przed pandemią, w 2020 roku, zarabiając 149 milionów dolarów w USA i 320 milionów dolarów na całym świecie. Sonic 2: Szybki jak Błyskawica z 2022 roku zarobił 191 milionów dolarów w Stanach i 405,4 miliona dolarów na całym świecie. Przewiduje się, że trzeci film osiągnie lepszy wynik otwarcia w Ameryce niż Mufasa od Disneya, zarabiając 60 milionów dolarów, w porównaniu do przewidywanych 50 milionów dolarów dla produkcji Disneya.

Sonic 3. Szybki jak błyskawica - fabuła, premiera

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Tails i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko wrogiemu czarnemu jeżowi, Shadowowi. Tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, który wraz z Robotnikiem stają naprzeciw drużynie.

Premiera w Polsce została zaplanowana na 3 stycznia 2025 roku.