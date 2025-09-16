placeholder
Superman - premiera w HBO Max. Wiemy, kiedy się odbędzie!

James Gunn oficjalnie ogłosił datę premiery Supermana w HBO Max. Nastąpi to o wiele szybciej, niż wszyscy oczekiwali - seans nowych przygód Człowieka ze Stali czeka widzów już niedługo. Teraz wiemy, kiedy będzie można obejrzeć film.
Adam Siennica
Tagi:  superman 
hbo max
Superman fot. materiały prasowe
Kiedy premiera Supermana w HBO Max? Już w piątek, 19 września 2025 roku! To szybko i niespodziewanie, bo zaledwie kilka tygodni temu –-tuż przed premierą drugiego sezonu Peacemakera - film trafił do sprzedaży w serwisach VOD, gdzie można było zakupić dostęp do cyfrowej wersji widowiska w reżyserii Jamesa Gunna.

Superman - premiera w HBO Max

Wraz z ogłoszeniem daty premiery opublikowano również nowy zwiastun promujący start emisji w serwisie.

Superman - sukces w kinach

Do tej pory Superman, który miał kinową premierę 11 lipca 2025 roku, zarobił na całym świecie 615 mln dolarów. Według doniesień Variety ma to ostatecznie przełożyć się na około 125 mln dolarów zysku, co czyni produkcję komercyjnym sukcesem.

To pierwszy film kinowy nowego uniwersum DCU, do którego należą seriale Koszmarne Komando oraz 2. sezon Peacemakera. Sukces produkcji przełożył się na ogłoszenie kontynuacji w postaci filmu Man of Tomorrow. Prawdopodobnie Człowiek ze Stali pojawi się też w 2026 roku w małej roli w widowisku Supergirl - tak przynajmniej donoszą osoby z zakulisową wiedzą o projekcie.

Obsada filmu Superman

  • David Corenswet - Superman
  • Rachel Brosnahan - Lois Lane
  • Nathan Fillion - Guy Gardner (Green Lantern)
  • Nicholas Hoult - Lex Luthor
  • Isabela Merced - Hawkgirl
  • Edi Gathegi - Mr. Terrific

Źródło: HBO Max

Adam Siennica
Co o tym sądzisz?
