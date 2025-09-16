Superman - premiera w HBO Max. Wiemy, kiedy się odbędzie!

fot. materiały prasowe

Kiedy premiera Supermana w HBO Max? Już w piątek, 19 września 2025 roku! To szybko i niespodziewanie, bo zaledwie kilka tygodni temu –-tuż przed premierą drugiego sezonu Peacemakera - film trafił do sprzedaży w serwisach VOD, gdzie można było zakupić dostęp do cyfrowej wersji widowiska w reżyserii Jamesa Gunna.

Superman - premiera w HBO Max

Wraz z ogłoszeniem daty premiery opublikowano również nowy zwiastun promujący start emisji w serwisie.

Superman - sukces w kinach

Do tej pory Superman, który miał kinową premierę 11 lipca 2025 roku, zarobił na całym świecie 615 mln dolarów. Według doniesień Variety ma to ostatecznie przełożyć się na około 125 mln dolarów zysku, co czyni produkcję komercyjnym sukcesem.

To pierwszy film kinowy nowego uniwersum DCU, do którego należą seriale Koszmarne Komando oraz 2. sezon Peacemakera. Sukces produkcji przełożył się na ogłoszenie kontynuacji w postaci filmu Man of Tomorrow. Prawdopodobnie Człowiek ze Stali pojawi się też w 2026 roku w małej roli w widowisku Supergirl - tak przynajmniej donoszą osoby z zakulisową wiedzą o projekcie.

