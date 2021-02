Superman - będzie... reboot. Pierwsze informacje o nowym filmie

Egmont

Nowa informacja pochodzi od portalu Deadlline.com, więc jednego z najlepszych źródeł w popkulturze. Portal Variety potwierdził ją i opublikował oświadczenia scenarzysty i producenta.

Warner Bros. szykuje reboot kinowych przygód Supermana. Używają słowa reboot, więc oznacza to kompletnie nową wizję. Nie udało im się jednak dowiedzieć, czy Henry Cavill będzie z tym jakoś związany, czy musimy szykować się na nowego odtwórcę tej roli. Sam Cavill wyrażał chęć powrotu, ale słowo "reboot" sugeruje odcięcie od poprzednich wizji. Jednakże dziennikarze Variety sugerują jednak, że będzie to kompletnie nowy odtwórcą, a poszukiwania aktora jeszcze się nie rozpoczęły.

- Jest to nowa, mocna i wzruszająca historia o Supermanie, która musi zostać opowiedziana. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani współpracą z błyskotliwym panem Coatesem, by pomóc mu przenieść tę opowieść na kinowy ekran - napisał J.J. Abrams w oświadczeniu.

Za scenariusz ma odpowiadać Ta-Nehisi Coates, który nie ma na koncie żadnego filmu na koncie. Jest on przede wszystkim pisarzem odpowiadającym za takie bestsellery jak Between the World and Me, The Beautiful Struggle, We Were Eight Years in Power oraz The Water Dancer. W ostatnich latach pisał też komiksy o Kapitanie Ameryka i Czarnej Panterze dla Marvela, zbierając dobre recenzje.

J.J. Abrams będzie producentem wykonawczym poprzez związek z jego studiem Bad Robot, a Hannah Minghella będzie producentem Toby Emmerich z Warner Bros. zapowiada nową i ekscytującą wizję na przygody Supermana. Nie wiadomo, kto stanie za kamerą.

Wielu dziennikarzy spekuluje, że Warner Bros. chce totalnie odciąć się od Clarka Kenta i przedstawić komiksowego Calvina Ellisa. Czarnoskóry Superman pochodzi z alternatywnej równoległej Ziemi. Spekuluje się, że plotki o Michaelu B. Jordanie w roli superbohatera mogły mieć w sobie więcej prawdy, niż zakładano. Warner Bros. na razie nie ujawnia szczegółów i potencjalny czarnoskóry Superman jest spekulacją dziennikarzy na Twitterze. O tym też napisał Boris Kit z THR na Twitterze, który dowiedział się od swoich informatorów, że Warner Bros. od miesięcy szukał na to sposobu.

Kwestia multiwersum jednak nie przekreśla ewentualnego pojawienia się Henry'ego Cavilla w przyszłości. Przypomnijmy, że w filmie Flash będziemy mieć dwóch Batmanów, więc motyw równoległych światów daje w tym aspekcie nieograniczone możliwości.

