Henry Cavill powróci jako Superman? Znany dziennikarz nie ma dobrych informacji

Warner

2 sierpnia 2021 roku pojawiały różne pogłoski o tym, że podobno Henry Cavill pojawi się jako Superman w filmie The Flash. Wygląda na to, że tym razem plotka nie jest prawdziwa. Umberto Gonzalez z The Wrap dementuje ją, tłumacząc, że na obecną chwilę Henry Cavill nie jest związany z Warner Bros. kontraktem na jakikolwiek występ Człowieka ze stali.

Pomimo różnych plotek nie wygląda na to, by ta sytuacja się zmieniła. Wiemy, że Warner Bros. pracuje nad dwoma projektami o dwóch różnych Supermanach, wśród których nie ma postaci Henry'ego Cavilla. Według nieoficjalnych informacji jeden to serial dla HBO Max o postaci z komiksów znanej jako Val-Zod. Był on Supermanem w alternatywnej Ziemi obok Clarka Kenta. Drugi to kinowy film, w którym według dostępnych doniesień chcą zmienić rasę Clarkowi Kentowi, by mieć czarnoskórego Supermana na ekranach kin.

Sam Henry Cavill na nudę nie narzeka. Ma sporo prace w roli Geralta w serialu Wiedźmin, a do tego z powodzeniem zaczął grać Sherlocka Holmesa, do którego powróci w Enoli Holmes 2.

