Ten serial komediowy jest niedoceniany. Można go sprawdzić w Disney+

Od 1 września na platformie streamingowej Disney+ jest dostępny serial komediowy Supermarket. Po premierze światowej nie był od razu dostępny w Polsce i kiedy w końcu trafił do naszego kraju, wydaje się, że przeszedł trochę bez echa. A szkoda! Historia o pracownikach supermarketu to dobry, oryginalny i pomysłowy serial komediowy, który ma ambicje opowiadania ciekawej historii i rozbawiania czymś więcej niż banalnymi żartami.

Supermarket w Disney+

Do platformy streamingowej dodano wszystkie sześć sezonów. Serial Supermarket od swojej premiery w 2015 roku zebrał świetne recenzje krytyków i widzów. Po prostu, w związku z problemami dystrybucyjnymi, nie w każdym kraju trafił do odbiorców w odpowiednim momencie, by móc stać się popularnym tytułem. Tak też było u nas.

Opinie pokazują jednak, że każdy widz szukający w serialach komediowych oryginalności i kreatywności powinien dać mu szansę, bo Supermarket naprawdę dostarcza wrażeń. Trzeba jednak dać sobie trochę czasu, by pierwsze odcinki mogły nadać charakter opowieści, a potem jest tylko coraz lepiej.