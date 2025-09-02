Reklama
placeholder

Ten serial komediowy jest niedoceniany. Można go sprawdzić w Disney+

Wrzesień w Disney+ rozpoczął się od interesującej premiery, obok której lepiej nie przechodzić obojętnie. Na platformie pojawił się dobry serial komediowy, który wydaje się niedoceniany, mimo swojego sukcesu.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  disney+ 
Disney+ - grafika wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji fot. Midjourney/Adam Siennica
Reklama

Od 1 września na platformie streamingowej Disney+ jest dostępny serial komediowy Supermarket. Po premierze światowej nie był od razu dostępny w Polsce i kiedy w końcu trafił do naszego kraju, wydaje się, że przeszedł trochę bez echa. A szkoda! Historia o pracownikach supermarketu to dobry, oryginalny i pomysłowy serial komediowy, który ma ambicje opowiadania ciekawej historii i rozbawiania czymś więcej niż banalnymi żartami.

Supermarket w Disney+

Do platformy streamingowej dodano wszystkie sześć sezonów. Serial Supermarket od swojej premiery w 2015 roku zebrał świetne recenzje krytyków i widzów. Po prostu, w związku z problemami dystrybucyjnymi, nie w każdym kraju trafił do odbiorców w odpowiednim momencie, by móc stać się popularnym tytułem. Tak też było u nas.

Opinie pokazują jednak, że każdy widz szukający w serialach komediowych oryginalności i kreatywności powinien dać mu szansę, bo Supermarket naprawdę dostarcza wrażeń. Trzeba jednak dać sobie trochę czasu, by pierwsze odcinki mogły nadać charakter opowieści, a potem jest tylko coraz lepiej.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  disney+ 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2015
Supermarket
Supermarket Komedia

Najnowsze

1 10. Zadzwoń do Saula
-

Seriale z najlepszymi zakończeniami. Gra o tron może się od nich uczyć! [TOP 10]

2 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Carol w romansowym wątku? Aktorka i twórcy z The Walking Dead: Daryl Dixon komentują

3 Tom Holland
-

Fantastyczna reklama LEGO! Oto klockowe multiwersum Toma Hollanda

4 Agenci Tarczy
-

Chloe Bennet o powrocie do roli Quake. Aktorka uderza w serial Tajna Inwazja

5 March of Giants
-

Giganci stają do walki w nowej grze MOBA. Zobaczcie gameplay z March of Giants

6 The Pitt
-

W 2. sezonie The Pitt zobaczymy dramatyczny wątek. Wielogodzinna walka o życie dziecka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e168

Moda na sukces

s38e160

Zatoka serc

s29e07

Najgorszy kucharz świata

s2025e175

The Lead with Jake Tapper

s01e87

s01e04

s01e10

s01e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Keanu Reeves
Keanu Reeves

ur. 1964, kończy 61 lat

Salma Hayek
Salma Hayek

ur. 1966, kończy 59 lat

Kristen Cloke
Kristen Cloke

ur. 1968, kończy 57 lat

Jessica Parker
Jessica Parker

ur. 1988, kończy 37 lat

Michał Meyer
Michał Meyer

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV