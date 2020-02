Survive - zobacz pierwszy zwiastun serialu od Quibi. W roli głównej Sophie Turner

Platforma Quibi ma nie bać się eksperymentów, na co wskazuje specyfika oferowanych przez nią produkcji. Będą to w głównej mierze krótkie formy serialowe, trwające łącznie kilka godzin (od dwóch do czterech). Ich odcinki mają nie być dłuższe niż... 10 minut. Jednym z realizowanych w tej dość świeżej formie projektów będzie Survive, w którym główną rolę zagra znana z serialu Gra o tron Sophie Turner.

Aktorka zagra u boku Coreya Hawkinsa. Wcielą się oni w dwójkę pasażerów ocalałych z katastrofy lotniczej. Znajdują się na odległej od cywilizacji, ośnieżonej górze, bez najmniejszych szans na ratunek. Muszą wydostać się z wraku i współdziałać, by przeżyć. Ostatecznie wyruszą w ciężką, dramatyczną podróż przez pustkowia, mierząc się z bardzo ciężkimi warunkami, ale i osobistymi traumami.

Twórcą serialu Survive jest Mark Pellington, a scenariusz napisali Richard Abate i Jeremy Ungar. Jest on oporty na powieści Alexa Morela o tym samym tytule.

Premiera platformy odbędzie się już 6 kwietnia 2020 roku.

Survive - zobaczcie pierwszy zwiastun serialu.