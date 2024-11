Świat Machulskich: nowa książka o rodzinie filmowców

Rebis

Nakładem Domu Wydawniczego Rebis ukazała się dzisiaj książka Anny Bimer zatytułowana Świat Machulskich. Biografia rodzinna.

Jest to książka starająca się spojrzeć na tę "filmową" rodzinę od środka, pokazać jak wzajemnie się kształtowali i wspierali w drodze do celu. To nie tylko historia Jana i Juliusza, ale też Haliny, ich żony i matki, która odegrała też znaczącą rolę w rozwoju wielu polskich aktorów. To także historia o teatrze i pasji.

Świat Machulskich został wydany w twardej oprawie i liczy 328 stron.

Świat Machulskich. Biografia rodzinna - opis i okładka

Źródło: Rebis

Mówi się, że za każdą karierą mężczyzny stoi kobieta. Potwierdził to Jan Machulski, deklarując: „Bez Haliny nigdy bym tyle nie osiągnął”. Jego żona wywarła też oczywiście wpływ na ich syna, Juliusza – na kształtowanie jego talentu, wyobraźni i zdolności osiągania celów. Przypięła skrzydła bardzo wielu znanym dziś wychowankom Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty, które prowadziła, gdy dyrektorem teatru był Jan. Wspólnie stworzyli miejsce przyjazne, otwarte, barwne, dające do myślenia.

Teatr Ochoty zrodził się z ochoty i pasji robienia teatru, a Ognisko ogniskowało wiele funkcji i potrzeb różnych ludzi – uczenie się i uczenie innych, artystyczna swoboda i rozwój wyobraźni z nienachalnym rygorem niezbędnym do utrzymania w ryzach młodych ludzi w najbardziej buntowniczym okresie. Ognisko ogniskowało również pracę i życie rodziny Machulskich. Gdy spojrzeć na nich z tej perspektywy, widać, kto był ideą, kto energią, kto przekorą, a czasem sarkazmem. I kto kochał namiętnie...