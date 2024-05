Świat według Bundych online. Kultowy serial w końcu w streamingu

fot. materiały promocyjne

Świat według Bundych online. Platforma streamingowa Polsat Box Go ma już w swojej bibliotece pierwszy sezon serialu. Kolejne mają zostać wkrótce dodane. Odcinki są dostępne z polskim lektorem. Jest to pierwsza sytuacja, gdy ten serial trafia do streamingu w Polsce - wcześniej nie był nigdzie dostępny!

Przypomnijmy, że to własnie Polsat emitował kultowy sitcom w latach 1996-1997, czyli gdy serial dobiegał końca w USA. Łącznie wyprodukowano 11 sezonów.

Po premierze w USA serial wywołał burzę i kontrowersje swoją niepoprawnością. Była sytuacja namawiania do bojkotu serialu, ale to doprowadziło do... drastycznego wzrostu wyników oglądalności. Każdy, kto usłyszał o tym, że ktoś namawiał do bojkotu, sprawdził serial i został z nim na dłużej. Świat według Bundych jest uważany za pierwszy sprośny serial komediowy w historii telewizji, w którym podstawą były niepoprawne politycznie żarty.

Świat według Bundych - o czym jest serial?

Czwórka Bundych oraz ich pies to przeciętna amerykańska rodzina, której dochód schodzi jednak poniżej przeciętnej. Jedyną stale pracującą osobą w rodzinie jest Al, głowa rodziny, który pracuje w sklepie obuwniczym. Gdy otwierają się drzwi domu i staje w nich Al, niemalże zawsze można usłyszeć: „Dziś do sklepu weszła taka gruba baba...”. Do jego ulubionych czynności należy picie budweisera oraz „posiedzenia” w ubikacji. Peggy, małżonka Ala, większość dnia spędza przed telewizorem, zajadając się tonami popcornu i czekoladek. Ich pociechy, Bud i Kelly, rozwijają się w trakcie kolejnych serii. Buda ogólnie można scharakteryzować jako macho, którego nie chce żadna dziewczyna, a Kelly jako puszczalską, niezbyt rozgarniętą blondynkę. Towarzyszem rodziny Bundych jest ich pies, Buck. Dużą rolę w serialu spełniają także sąsiedzi Bundych – Marcy z mężem Steve’em, a później z kolejnym – Jeffersonem D’Arcym.

