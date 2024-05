Deadpool i Wolverine zmiażdżą rekordy box office. Nowe wyniki przedsprzedaży

fot. materiały prasowe

W pierwszym dniu przedsprzedaży biletów na film Deadpool & Wolverine w Stanach Zjednoczonych osiągnięto 8 mln dolarów wpływów. Jest to lepszy wynik niż jakiegokolwiek filmu po pandemii koroanwirusa, więc bije takie hity jak Batman z 2022 roku (6,5 mln dolarów) czy Strażnicy Galaktyki 3 (6 mln dolarów). Oba filmy odpowiednio notowały otwarcie w Ameryce Północnej na poziomie 134 mln dolarów i 118,4 mln dolarów. To oznacza, że film MCU bez problemu zaliczy otwarcie powyżej 100 mln dolarów, a niektórzy już szacują okolice 200 mln dolarów w samej Ameryce Północnej. Przedsprzedaż ruszyła ponad dwa miesiące przed premierą, więc to wszystko może jeszcze jedynie się zwiększyć.

Deadpool & Wolverine - box office

Adam Aron, czyli szef amerykańskiej sieci kin AMC ogłosił na Twitterze, że w pierwszym dniu ponad 200 tysięcy Amerykanów kupiło bilety na Deadpool & Wolverine. Żaden film z wysoką kategorią wiekową R nigdy nie miał takiego zainteresowania, więc jest to nowy rekord.

Przypomnijmy, że otwarcie box office pierwszego Deadpoola wynosi 132,4 mln dolarów, a drugiego 125,5 mln dolarów. Wszystko wskazuje na to, że trójka pobije te wyniki.