placeholder
Święto Kina już za moment - wszystkie filmy za 14 zł!

Już 20 i 21 września cała Polska zanurzy się w magii wielkiego ekranu. Święto Kina od dekady popularyzuje wspólne przeżywanie filmowych emocji tak, jak chcieli tego twórcy - w ciemnej sali, na srebrnym ekranie i w wygodnym fotelu.
Adam Siennica
Święto Kina fot. Netflix
To idealna okazja nie tylko dla regularnych bywalców, ale i dla widzów, którzy chcą ponownie poczuć magię wielkiego ekranu. Wystarczy wybrać się do pobliskiego multipleksu lub kina studyjnego, by nadrobić zaległości w świetnej cenie. 20 i 21 września to weekend, a bilety w promocyjnej cenie 14 zł to oferta, której nie można przegapić! Pamiętajmy jednak, że w wybranych kinach przy zakupie online obowiązuje opłata internetowa.

Święto Kina - repertuar

Repertuar na to wydarzenie jest wyjątkowo ciekawy – na ekranach zobaczymy zarówno kinowe nowości, jak i starsze hity. Różnorodność gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku.

  • Exit 8 – japoński horror w nietypowym wydaniu, oparty na kultowej grze, która stała się globalnym fenomenem.
  • Wielki marsz – jeden z najlepiej ocenianych filmów 2025 roku, ekranizacja Stephena Kinga z wynikiem 93% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. To zdecydowanie największa i najważniejsza premiera weekendu!
  • Wielka, odważna, piękna podróż – intrygujący komediodramat z Margot Robbie i Colinem Farrellem, niezwykły romans przełamujący granice czasu.
  • Lilly i Kangurek – nowa animacja, która przyciągnie najmłodszych.
  • Skrzat. Nowy początek – polski film familijny, dowód na to, że rodzime kino coraz odważniej rozwija ten gatunek.

Na widzów czekają również tytuły, które wciąż są grane: Teściowie 3, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, Downton Abbey. Wielki finał oraz Niesamowite przygody skarpetek 2: Skarpetki górą!

Nie lada gratką będzie powrót kultowego Toy Story – możliwość obejrzenia pierwszej części na dużym ekranie to prawdziwa klasyka dla starszych i młodszych. Dla najmłodszych poleca się także Bluey w kinie: Kolekcja – pobawmy się w szefa kuchni, idealny wybór na pierwszą wizytę w kinie.

Święto Kina cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 2024 roku przyciągnęło blisko 600 tysięcy osób, a z roku na rok rośnie zarówno liczba uczestniczących kin, jak i widzów korzystających z oferty. Tegoroczna edycja jest szczególna – wydarzenie obchodzi swoje 10. urodziny, co czyni ten weekend jeszcze lepszą okazją do celebrowania kina z biletami za 14 zł.

Święto Kina organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, zrzeszające sieci Cinema City, Helios i Multikino, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych oraz Stowarzyszeniem „Kina Polskie”. Wydarzenie współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, a partnerem tegorocznej edycji jest InPost.

Pełna lista kin oraz repertuar dostępne są na stronie: www.swietokina.com

Źródło: materiały prasowe

