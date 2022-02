Switch prześcignął Wii i stał się trzecią najpopularniejszą serią konsol Nintendo

Źródło: Twitter / @NintendoEurope

Zespół Nintendo pochwalił się wynikami sprzedażowymi za ostatni kalendarzowy kwartał 2021 roku. Mimo kryzysu na rynku półprzewodnikowym firmie udało się dostarczyć aż 10,67 miliona urządzeń z linii Switch, dzięki czemu łączna liczba sprzedanych konsol z tej serii wzrosła do 103,54 miliona. Switch zdeklasował tym samym konsolę Wii, która w ciągu całego cyklu życia rozeszła się w przeszło 101 milionach egzemplarzy.

Warto zestawić te dane z analogicznym raportem Sony. W okresie okołoświątecznym korporacji udało się dostarczyć jedynie 3,9 miliona konsol PlayStation 5. Za taki stan rzeczy winić należy przede wszystkim niedobory na rynku podzespołów, które nadszarpnęły łańcuchy dostaw i utrudniły zapewnienie wysokiej podaży sprzętu najnowszej generacji.

Nintendo również ucierpiało w wyniku postpandemicznego kryzysu branży elektroniki użytkowej, jednak ze względu na stosunkowo przestarzałą konstrukcję Switcha, sytuacja ta nie odbiła się zbyt mocno na sprzedaży konsol. Firma nieznacznie obniżyła jednak prognozy na zakończenie bieżącego roku fiskalnego. Zgodnie z najnowszym planem do końca marca chce dostarczyć co najmniej 23 miliony urządzeń z linii Switch, a nie 24 miliony, jak zakładano w listopadzie 2021 roku. A to oznacza, że do końca marca Nintendo musi sprzedać jeszcze ok. 4 milionów konsol, aby wykazać sukces przed inwestorami. Z dopięciem tego planu firma nie powinna mieć zbyt dużego problemu. Zwłaszcza że na rynku zadebiutowała właśnie najnowsza gra z jednej ze sztandarowych serii Nintendo, Pokemon Legends: Arceus.

Kolejny rok z dużą dozą prawdopodobieństwa również okaże się przełomowy dla japońskiej korporacji – Switch musi rozejść się jeszcze w kilkunastu milionach egzemplarzy, aby prześcignąć w rankingu najpopularniejszych konsol PlayStation 4 oraz serię GameBoy. A jeśli bieżący trend utrzyma się jeszcze przez ok. dwa lata, Switch może sięgnąć także na sam szczyt i wyprzedzić PlayStation 2 oraz serię Nintendo DS, które trafiły odpowiednio do ok. 155 i 154 milionów odbiorców.

