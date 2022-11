Swobodny jeździec - powstanie reboot kultowego filmu Dennisa Hoppera

materiały prasowe

W Hollywood coraz trudniej o filmy, które nie doczekały się nowej wersji. Teraz pojawił się pomysł na stworzenie reboota filmu Swobodny jeździec z 1969 roku. Kultowe dzieło Denisa Hoopera, to film wskazujący na zmieniający się krajobraz społeczno-polityczny Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza przez pryzmat zbuntowanej młodzieży. Bohaterami są dwaj motocykliści, którzy udają się w trasę w poszukiwaniu dawnej wolnej Ameryki. Bohaterowie nie znajdują szczęścia - nie zadowalają ich przeżycia w komunach hippisów czy narkotyczne upojenia. Swobodny jeździec w pewnym sensie stał się hymnem pochwalnym dla życia, jednak też wyraża rezygnację spoglądając na niepewny los rycerzy szos. W głównych rolach wystąpili Peter Fonda oraz sam Hopper.

Plan na stworzenie nowego filmu obrano w firmach producenckich posiadających obecnie prawa do oryginału - Kodiak Pictures, Defiant Studios i Jean Boulle Group. Obecnie poszukiwani są odważni scenarzyści/reżyserzy, którzy mogliby zrealizować projekt dostosowany do współczesnych realiów, jednocześnie nawiązując do oryginału. Jako inspirację podano film Creed.

Źródło: materiały prasowe