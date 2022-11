Super Mario Bros - pełny zwiastun animacji na podstawie kultowej serii gier o wąsatym hydrauliku

fot. materiały prasowe

Super Mario Bros: The Movie to film animowany oparty na serii gier od Nintendo. Kampania marketingowa produkcji nabiera tempa. Do sieci trafił pełny zwiastun filmu. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Jednak po pierwszym teaserze można się domyśleć, że Mario, podobnie jak w swoich grach ruszy na ratunek księżniczce Peach, którą będzie musiał ratować przed złym Bowserem.

Super Mario Bros - zwiastun

Super Mario Bros.

Super Mario Bros - obsada i twórcy

Głosu Mario w filmie użycza Chris Pratt. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Anya Taylor-Joy jako Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Seth Rogen jako Donkey Kong, Keegan-Michael Key jako Toad, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek oraz Sebastian Maniscalco jako Foreman Spike. Za reżyserię odpowiadają Aaron Horvath i Michael Jelenic. Scenariusz napisał Matthew Fogel.

Super Mario Bros - premiera filmu na świecie 7 kwietnia 2023 roku.