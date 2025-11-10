Millie Bobby Brown niczym Tom Cruise w finale Stranger Things. Jedenastkę czeka dużo akcji

fot. Netflix

Do premiery 1. części finałowego sezonu Stranger Things nie pozostało już wiele czasu, zaledwie kilka tygodni. Obsada uczestniczyła już w uroczystej premierze, w trakcie której udzielono kilku wywiadów. Jeden z nich przeprowadziła Millie Bobby Brown wcielająca się w postać Jedenastki. Zapowiada się na to, że jej postać czeka wiele akcji w nadchodzącej serii. Aktorka porównała się bowiem do samego Toma Cruise'a słynącego z uczestniczenia w szalonych wyczynach kaskaderskich.

Millie Bobby Brown zauważyła, że do tej pory jej postać często brała udział w emocjonalnych scenach i płakała praktycznie z każdą inną postacią w obsadzie. Teraz nadeszła pora na nowy rozdział. Jedenastka bierze się do roboty:

Czuję, że bracia Duffer przygotowywali mnie do tego momentu przez cały serial. Bardzo ekscytujące było to, że Jedenastka stała się zasobem nie tylko z powodu swoich mocy, ale też dzięki treningowi fizycznemu, przez który przeszła. To było naprawdę fajne. Skorzystałam ze swojego wewnętrznego Toma Cruise'a. Czuję też, że pierwsza połowa sezonu tylko trochę pokazuje, jak trenowała i do czego się przygotowywała. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą, do czego to prowadzi.

Dufferowie przyznali też, że ważne było dla nich uczynienie z Holly Wheeler ważnej postaci w tym sezonie. Chcieli w ten sposób nawiązać do pierwszej serii, gdzie historię śledzono głównie z perspektywy dzieci. Postaci w serialu już podrosły, podobnie do wcielających się w nich aktorów, dlatego konieczne było wprowadzenie nowej, młodej postaci, dzięki której możliwe byłoby takie nawiązanie. Holly w 5. sezonie zagrała Nell Fisher.

