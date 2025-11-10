Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Millie Bobby Brown niczym Tom Cruise w finale Stranger Things. Jedenastkę czeka dużo akcji

Wszyscy spodziewają się wiele akcji po finałowym sezonie Stranger Things, w którym dojdzie do ostatecznego starcia z Vecną. Jedenastka grana przez Millie Bobby Brown jest na to przygotowana. Aktorka porównała się nawet do Toma Cruise'a.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  stranger things 
tom cruise millie bobby brown
4. Jedenastka/Jane Hopper fot. Netflix
Reklama

Do premiery 1. części finałowego sezonu Stranger Things nie pozostało już wiele czasu, zaledwie kilka tygodni. Obsada uczestniczyła już w uroczystej premierze, w trakcie której udzielono kilku wywiadów. Jeden z nich przeprowadziła Millie Bobby Brown wcielająca się w postać Jedenastki. Zapowiada się na to, że jej postać czeka wiele akcji w nadchodzącej serii. Aktorka porównała się bowiem do samego Toma Cruise'a słynącego z uczestniczenia w szalonych wyczynach kaskaderskich.

Bracia Duffer o kinowej premierze Stranger Things. Jak do tego doszło?

Millie Bobby Brown zauważyła, że do tej pory jej postać często brała udział w emocjonalnych scenach i płakała praktycznie z każdą inną postacią w obsadzie. Teraz nadeszła pora na nowy rozdział. Jedenastka bierze się do roboty:

Czuję, że bracia Duffer przygotowywali mnie do tego momentu przez cały serial. Bardzo ekscytujące było to, że Jedenastka stała się zasobem nie tylko z powodu swoich mocy, ale też dzięki treningowi fizycznemu, przez który przeszła. To było naprawdę fajne. Skorzystałam ze swojego wewnętrznego Toma Cruise'a. Czuję też, że pierwsza połowa sezonu tylko trochę pokazuje, jak trenowała i do czego się przygotowywała. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą, do czego to prowadzi.

Dufferowie przyznali też, że ważne było dla nich uczynienie z Holly Wheeler ważnej postaci w tym sezonie. Chcieli w ten sposób nawiązać do pierwszej serii, gdzie historię śledzono głównie z perspektywy dzieci. Postaci w serialu już podrosły, podobnie do wcielających się w nich aktorów, dlatego konieczne było wprowadzenie nowej, młodej postaci, dzięki której możliwe byłoby takie nawiązanie. Holly w 5. sezonie zagrała Nell Fisher.

Najlepsze postaci z serialu Stranger Things

27. Argyle

Nowa postać z 4. sezonu, która w zasadzie nie wyróżniła się na tle pozostałych. Ciężko powiedzieć o nim cokolwiek poza tym, że... był.

arrow-left
27. Argyle
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: hollywoodreporter.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  stranger things 
tom cruise millie bobby brown
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Donald Trump
-

Dyrektor generalny BBC podaje się do dymisji. Donald Trump triumfuje

2 Dynamic Duo
-

Joker pojawi się w nowej animacji DC Studios? Zdjęcia zza kulis zdają się to sugerować

3 megalopolis
-

Francis Ford Coppola wyprzedaje majątek, aby pokryć straty Megalopolis. Pod młotek poszła wyspa

4 Superman - Man of Tomorrow
-

Superman - hit finansowy czy porażka? Wedle nowych raportów - i jedno i drugie

5 Jedyna - Pluribus
-

Nowy serial science fiction, o którym mówi cały internet. Jego tytuł ma ukryty sens

6 Clair Obscur: Expedition 33
-

Ogłoszono nominacje do Grammy 2026 za najlepszy soundtrack w grach. Internauci zaskoczeni brakiem jednego tytułu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e06

Simpsonowie

s19e06

Zaklinacze koni

s19e06

Detektyw Murdoch

s2025e217

Moda na sukces

s55e01

Ulica Sezamkowa

s16e06

Bob’s Burgers

s12e29

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e46
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Taron Egerton
Taron Egerton

ur. 1989, kończy 36 lat

Kiernan Shipka
Kiernan Shipka

ur. 1999, kończy 26 lat

Ellen Pompeo
Ellen Pompeo

ur. 1969, kończy 56 lat

Neil Gaiman
Neil Gaiman

ur. 1960, kończy 65 lat

Walton Goggins
Walton Goggins

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV