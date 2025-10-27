Project TAL zachwyci graczy? Koreańskie studio zapowiedziało RPG akcji w stylu Black Myth: Wukong

Wemade Max.

Za jej produkcję odpowiada koreańskie studio MADNGINE oraz wydawca Wemade Max Co., Ltd. Tytuł powstaje z myślą o komputerach PC oraz konsolach najnowszej generacji. Cechą wyróżniającą Project TAL jest głęboko zakorzeniona inspiracja koreańską mitologią i ludowymi opowieściami, w szczególności motywami związanymi z tradycyjnymi maskami tal. Twórcy postawili na stworzenie bogatego, otwartego świata fantasy, w którym gracze będą mogli odkrywać tajemnicze, mistyczne krainy i zmierzyć się z potężnymi przeciwnikami zaczerpniętymi z folkloru.

Pod tym względem widać podobieństwo do chińskiego Black Myth: Wukong, który z kolei zakorzeniony był w chińskiej mitologii, a który finalnie odniósł komercyjny sukces i zyskał przychylność recenzentów.

W grze znajdzie się rozbudowany system walki, oparty na zręcznościowych manewrach, wykorzystywaniu słabych punktów przeciwników oraz wykonywaniu widowiskowych kontrataków. Świat gry wypełniony będzie olbrzymimi potworami, a starcia mają być dynamiczne, wymagające od gracza taktycznego podejścia i szybkiej reakcji.

Twórcy podkreślają, że Project TAL ma oferować nie tylko widowiskową akcję, ale także wciągającą opowieść o uzdrowieniu i przemianie świata naznaczonego dawnymi ranami. Fabuła będzie opierać się na silnych emocjach i relacjach międzyludzkich, co ma nadać całości głębię charakterystyczną dla wysokobudżetowych tytułów AAA.