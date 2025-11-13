placeholder
Reklama
placeholder

Sydney Sweeney w ogniu krytyki. Gwiazda Batwoman uderza po klapie Christy

Ruby Rose, która jest znana tylko z serialu Batwoman, w mediach społecznościowych ostro zaatakowała Sydney Sweeney, której film biograficzny o Christy Martin stał się spektakularną klapą w amerykańskich kinach. Sweeney skomentowała ten fakt, a Ruby Rose tego nie wytrzymała.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Christy 
Christy fot. materiały prasowe
Reklama

Christy, czyli film o prekursorce kobiecego boksu, Christy Martin, jest klapą. Zadebiutował w amerykańskich kinach z wynikiem 1,3 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów. To może doprowadzić do tego, że dystrybutorzy na świecie zrezygnują z emisji kinowej i film trafi od razu na VOD. Sama Sydney Sweeney wówczas opublikowała oświadczenie, w którym podkreślała dumę z filmu i to, jak wielkie ma znaczenie dla wielu osób. To właśnie słowa aktorki sprawiły, że Ruby Rose ją zaatakowała.

Christy - recenzja filmu

Sydney Sweeney kontra Ruby Rose

Tak aktorka napisała w mediach społecznościowych o tym, jak sama była związana z projektem na wczesnym etapie. Najprawdopodobniej w roli kobiety, w której Christy Martin była zakochana.

- Oryginalny scenariusz filmu o Christy Martin był niesamowity. Zmieniał życie! Miałam zagrać Cherry. Wszyscy związani z projektem mieli doświadczenie z fundamentem tego materiału. Większość z nas to były osoby homoseksualne. To jeden z powodów, dla których pozostałam aktorką. Utrata ról zdarza się ciągle. Jej ekipa PR-owa komentuje klapę i mówi, że SS zrobiła to dla "ludzi". Nikt z tych ludzi nie chce oglądać kogoś, kto ich nienawidzi i na ekranie udaje jedną z nas. Jesteś kretynką i zrujnowałaś ten film. Kropka. Christy zasługiwała na więcej!

BatwomanCW

Potem ktoś zwrócił uwagę Ruby Rose na użycie słowa "kretynka". Wówczas dodała:

- K****! Kretynka (cretin) to słowo obraźliwe? Myślałam, że to oznacza stwora w starym angielskim. Żałuję, że to napisałam – powinnam po prostu użyć słowa psychopatka!

Warto zwrócić uwagę na to, że Sydney Sweeney nigdy nie pokazała ani nie powiedziała, że ma problem z osobami homoseksualnymi, a tym bardziej że ich nienawidzi, jak twierdzi Ruby Rose. Aktorka prawdopodobnie odnosi się do kontrowersji związanych z reklamą jeansów American Eagle, w której taki wątek mógł pojawić się w gronie oskarżeń wobec firmy i Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney w swoim oświadczeniu podkreśla wagę odwagi Christy Martin w kontekście przemocy domowej i walki o siebie. To wpływie na takich ludzi, którzy potrzebują takiej motywacji – o tym napisała aktorka, a nie o osobach homoseksualnych, o których napisała Ruby Rose. Ten wątek w ogóle nie pojawił się w oświadczeniu Sydney Sweeney. Sama Christy Martin pracuje nad tym, by pomagać ofiarom przemocy domowej, więc ten wątek był istotny w filmie Christy.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Christy 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,4

2025
Christy Biografia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Superman
-
Plotka

DC Crime - nowe informacje o serialu. Powracają znane postacie z filmu Superman

2 Monarch: Dziedzictwo potworów - sezon 1, odcinek 6
-

Monarch - Kurt Russell wraca w 2. sezonie. Oficjalne wideo zapowiada potwory!

3 Szogun
-

Szogun - obsada 2. sezonu ujawniona. Wiemy, kiedy rozgrywa się akcja!

4
-

Już nie tylko Steam Deck! Nadchodzi nowy sprzęt do grania od Valve!

5 Ocean’s Eleven
-

Ocean's 14 znalazło swojego antagonistę! Kto dołączył do obsady?

6 Terminator
-

Matthew McConaughey i Michael Caine pomagają w rozwoju AI. Maszyna skopiuje ich głos

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV