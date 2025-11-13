Sydney Sweeney w ogniu krytyki. Gwiazda Batwoman uderza po klapie Christy
Ruby Rose, która jest znana tylko z serialu Batwoman, w mediach społecznościowych ostro zaatakowała Sydney Sweeney, której film biograficzny o Christy Martin stał się spektakularną klapą w amerykańskich kinach. Sweeney skomentowała ten fakt, a Ruby Rose tego nie wytrzymała.
Christy, czyli film o prekursorce kobiecego boksu, Christy Martin, jest klapą. Zadebiutował w amerykańskich kinach z wynikiem 1,3 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów. To może doprowadzić do tego, że dystrybutorzy na świecie zrezygnują z emisji kinowej i film trafi od razu na VOD. Sama Sydney Sweeney wówczas opublikowała oświadczenie, w którym podkreślała dumę z filmu i to, jak wielkie ma znaczenie dla wielu osób. To właśnie słowa aktorki sprawiły, że Ruby Rose ją zaatakowała.
Sydney Sweeney kontra Ruby Rose
Tak aktorka napisała w mediach społecznościowych o tym, jak sama była związana z projektem na wczesnym etapie. Najprawdopodobniej w roli kobiety, w której Christy Martin była zakochana.
Potem ktoś zwrócił uwagę Ruby Rose na użycie słowa "kretynka". Wówczas dodała:
Warto zwrócić uwagę na to, że Sydney Sweeney nigdy nie pokazała ani nie powiedziała, że ma problem z osobami homoseksualnymi, a tym bardziej że ich nienawidzi, jak twierdzi Ruby Rose. Aktorka prawdopodobnie odnosi się do kontrowersji związanych z reklamą jeansów American Eagle, w której taki wątek mógł pojawić się w gronie oskarżeń wobec firmy i Sydney Sweeney.
Sydney Sweeney w swoim oświadczeniu podkreśla wagę odwagi Christy Martin w kontekście przemocy domowej i walki o siebie. To wpływie na takich ludzi, którzy potrzebują takiej motywacji – o tym napisała aktorka, a nie o osobach homoseksualnych, o których napisała Ruby Rose. Ten wątek w ogóle nie pojawił się w oświadczeniu Sydney Sweeney. Sama Christy Martin pracuje nad tym, by pomagać ofiarom przemocy domowej, więc ten wątek był istotny w filmie Christy.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Her Story
12
lis
Summer Time Machine Blues
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1947, kończy 78 lat
ur. 1967, kończy 58 lat