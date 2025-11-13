Sydney Sweeney w ogniu krytyki. Gwiazda Batwoman uderza po klapie Christy

fot. materiały prasowe

Christy, czyli film o prekursorce kobiecego boksu, Christy Martin, jest klapą. Zadebiutował w amerykańskich kinach z wynikiem 1,3 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów. To może doprowadzić do tego, że dystrybutorzy na świecie zrezygnują z emisji kinowej i film trafi od razu na VOD. Sama Sydney Sweeney wówczas opublikowała oświadczenie, w którym podkreślała dumę z filmu i to, jak wielkie ma znaczenie dla wielu osób. To właśnie słowa aktorki sprawiły, że Ruby Rose ją zaatakowała.

Christy - recenzja filmu

Sydney Sweeney kontra Ruby Rose

Tak aktorka napisała w mediach społecznościowych o tym, jak sama była związana z projektem na wczesnym etapie. Najprawdopodobniej w roli kobiety, w której Christy Martin była zakochana.

- Oryginalny scenariusz filmu o Christy Martin był niesamowity. Zmieniał życie! Miałam zagrać Cherry. Wszyscy związani z projektem mieli doświadczenie z fundamentem tego materiału. Większość z nas to były osoby homoseksualne. To jeden z powodów, dla których pozostałam aktorką. Utrata ról zdarza się ciągle. Jej ekipa PR-owa komentuje klapę i mówi, że SS zrobiła to dla "ludzi". Nikt z tych ludzi nie chce oglądać kogoś, kto ich nienawidzi i na ekranie udaje jedną z nas. Jesteś kretynką i zrujnowałaś ten film. Kropka. Christy zasługiwała na więcej!

CW

Potem ktoś zwrócił uwagę Ruby Rose na użycie słowa "kretynka". Wówczas dodała:

- K****! Kretynka (cretin) to słowo obraźliwe? Myślałam, że to oznacza stwora w starym angielskim. Żałuję, że to napisałam – powinnam po prostu użyć słowa psychopatka!

Warto zwrócić uwagę na to, że Sydney Sweeney nigdy nie pokazała ani nie powiedziała, że ma problem z osobami homoseksualnymi, a tym bardziej że ich nienawidzi, jak twierdzi Ruby Rose. Aktorka prawdopodobnie odnosi się do kontrowersji związanych z reklamą jeansów American Eagle, w której taki wątek mógł pojawić się w gronie oskarżeń wobec firmy i Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney w swoim oświadczeniu podkreśla wagę odwagi Christy Martin w kontekście przemocy domowej i walki o siebie. To wpływie na takich ludzi, którzy potrzebują takiej motywacji – o tym napisała aktorka, a nie o osobach homoseksualnych, o których napisała Ruby Rose. Ten wątek w ogóle nie pojawił się w oświadczeniu Sydney Sweeney. Sama Christy Martin pracuje nad tym, by pomagać ofiarom przemocy domowej, więc ten wątek był istotny w filmie Christy.