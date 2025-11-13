Nowy zwiastun thrillera Pomoc domowa. Sydney Sweeney w uwodzicielskiej grze sekretów i władzy
Opublikowano nowy zwiastun Pomocy domowej, który zapowiada seksowną, mroczną i pełną napięcia historię. W głównych rolach występują Amanda Seyfried i Sydney Sweeney.
Pomoc domowa to thriller psychologiczny oparty na bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Freidy McFadden. Film wyreżyserował Paul Feig na podstawie scenariusza Rebecki Sonnenshine.
W filmie Sydney Sweeney wciela się w Millie, kobietę próbującą uciec od przeszłości i starającą się zacząć nowe życie. Dostaje pracę jako pokojówka w pozornie idealnej i bogatej rodzinie Winchesterów. Jednak sprawy przybierają mroczny obrót w "uwodzicielskiej grze sekretów, skandali i władzy".
W sieci pojawił się nowy zwiastun Pomocy domowej, który możecie obejrzeć poniżej.
Pomoc domowa - zwiastun
Pomoc domowa - zdjęcia, plakaty
Pomoc domowa - fabuła
Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów (Amanda Seyfried, Brandon Sklenar). Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości. [opis Helios]
Pomoc domowa - premiera w polskich kinach 1 stycznia 2026 roku.
