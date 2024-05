Sydney Sweeney w MCU? Będzie rywalizować o rolę z... Taylor Swift

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sydney Sweeney to jedna z najlepszych i najbardziej popularnych aktorek młodego pokolenia, która pojawiła się już w wielu obiecujących rolach, mając też na koncie występ w superbohaterskim niewypale jakim była niewątpliwie Madame Web. Nic dziwnego, że Kinowe Uniwersum Marvela i Kevin Feige ostrzą sobie zęby na zatrudnienie aktorki do jednego z projektów. W przeszłości pojawiały się plotki o tym, że Marvel Studios może być zainteresowane dodaniem jej do Spider-Mana 4 z w roli Black Cat, ale według wiarygodnego scoopera, MyTimeToShineH, Kevin Feige rozmawia ze Sweeney o jeszcze jednej roli.

W jakiej roli Sydney Sweeney może się pojawić w MCU?

Nowa plotki mówi, że Sydney Sweeney mogłaby dołączyć do MCU w ramach szpiegowskiego serialu Disney+ o nazwie Blonde Phantom i wcielić w tytułową rolę. O projekcie mówiło się już wcześniej, a jego twórczynią jest Scarlett Johansson, która wcześniej wcielała się w Czarną Wdowę. Co ciekawe - bardzo możliwe, że będzie musiała o tę rolę rywalizować z popularną piosenkarką Taylor Swift, która również była przymierzana do projektu. W jej przypadku chodzą też pogłoski o możliwym pojawieniu się w Deadpool & Wolverine w roli Dazzler.