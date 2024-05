Taylor Swift z rolą w MCU? Plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Plotki na temat tego, że Taylor Swift pojawi się w MCU, krążą już od dłuższego czasu. Szczyt osiągnęły mniej więcej w momencie, gdy w 2023 roku zauważono sławną piosenkarkę na meczu Kansas City Chiefs kontra New York Jets w towarzystwie Shawna Levy'ego, Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, czyli trzech osób najbardziej zaangażowanych w tworzenie Deadpool & Wolverine.

Pierwszy z nich, który jest reżyserem filmu, odmówił komentarza i powiedział, że fani będą musieli poczekać do premiery, by przekonać się, co jest prawdą. Teraz sprawę skomentował sam Ryan Reynolds, odtwórca Deadpoola.

Jest tak wiele spekulacji na temat tego, kto może pojawić się w filmie. Widziałem nawet kogoś, kto jest święcie przekonany, że wystąpi w nim Elvis. Niespodzianki są esencją Deadpoola.

Z informacji portalu Comic Book Movie wynika, że Taylor Swift zagra samą siebie w Deadpool & Wolverine. Co ciekawe jednak, znany insider Daniel Richtman uważa, że piosenkarka miała udane spotkanie z Kevinem Feige sprawie dołączenia do MCU. Wiele osób obstawia, że jeśli to prawda, to gwiazda najprawdopodobniej zagra Dazzler. Na ten moment jednak to tylko spekulacje.