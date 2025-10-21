placeholder
Reklama
placeholder

Pierwsze oficjalne zdjęcie z I Play Rocky. Jest młody Stallone, ale tylko spójrzcie na drugą legendę

Amazon MGM Studios udostępniło pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu biograficznego I Play Rocky. Na fotografii pojawia się Anthony Ippolito w roli młodego Sylvestra Stallone'a - nie zabrakło też ulubieńca fanów legendy Hollywood.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  i play rocky 
sylvester stallone
Rocky II materiały prasowe
Reklama

Choć zdjęcia z planu I Play Rocky trafiły do sieci już kilka dni temu, Amazon MGM Studios dopiero teraz zdecydowało się upublicznić pierwszą oficjalną fotografię, na której możemy zobaczyć Anthony'ego Ippolito w roli młodego Sylvestra Stallone'a. Przypomnijmy, że produkcja w reżyserii twórcy Green Book, Petera Farrelly'ego, zabierze nas za kulisy powstawania Rocky'ego z 1976 roku, pokazując, jak legendarny "Sly" walczył o realizację filmu z samym sobą w roli głównej - wielkie studia nie były chętne do zaangażowania go do obsady z uwagi na częściowo sparaliżowaną twarz i wadę wymowy aktora.

Na pierwszym zdjęciu możemy też zobaczyć psa wcielającego się w drugą z legend, Butkusa, należącego do Stallone'a bulmastifa, którego w 1971 roku był zmuszony sprzedać za 60 dolarów, nie mając wówczas pieniędzy na jedzenie. "Sly" ostatecznie odzyskał go od nowego właściciela, proponując temu ostatniemu rolę w filmie Rocky - Butkus też pojawił się w produkcji:

I Play Rocky - pierwsze oficjalne zdjęcie 

I Play Rocky - pierwsze oficjalne zdjęcie

arrow-left
I Play Rocky - pierwsze oficjalne zdjęcie
Źródło:
arrow-right

Poza Ippolito, który wcześniej wcielił się w rolę Ala Pacino w serialu The Offer, na ekranie pojawią się Anna Sophia Robb (jako Sasha Czack), Matt Dillon (Frank Stallone Sr.), Stephan James (Carl Weathers), PJ Byrne (producent Irwin Winkler) oraz Jay Duplass (reżyser Rocky’ego - John Avildsen).

Ranking filmów Sylvestra Stallone'a. Najwybitniejsze produkcje i te, które warto omijać

arrow-left Motywacja New Redemption Pictures/Seraphim Films Inc./Windy Hill Pictures arrow-right
Motywacja
Specjalista
Plan ucieczki 2: Hades
Stój bo mamuśka strzela
Po własnych śladach
Oscar
Dorwać Cartera
Słodka zemsta
Cobra
Wyścig
Heca w ZOO
Zabójcy
Kryształ górski
Osadzony
Detoks
Sędzia Dredd
Rarchet & Clank
Tunel
Ponad Szczytem
Rambo: Ostatnia krew
Plan ucieczki 3
Rocky 5
Tango i Cash
Legendy ringu
Niezniszczalni 3
Rambo 2
Samarytanin
Rambo 3
John Rambo
Paradise Alley
Rocky 4
Niezniszczalni
Mali Agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd
Kula w łeb
Plan ucieczki
Człowiek demolka
Ucieczka do zwycięstwa
Rocky 3
Pokerzyści
Na krawędzi
Niezniszczalni 2
Chłopaki z Flatbush
Nocny jastrząb
Rocky 2
F.I.S.T.
Cop Land
Rocky Balboa
Wyścig śmierci 2000
Creed 2
Rambo - Pierwsza krew
Mrówka Z
Rocky
Creed

Data premiery I Play Rocky nie jest jeszcze znana. 

Źródło: Amazon MGM Studios

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  i play rocky 
sylvester stallone
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Jessica Jones
-
Plotka

Jessica Jones z solowym projektem w MCU? Nowe, obiecujące doniesienia

2 Fantom
-
Plotka

Bez tego superbohatera inni nie nosiliby kolorowych rajtuzów. Netflix ostrzy sobie na niego zęby

3 Prison Break
-

Nowy Skazany na śmierć powstanie! Szczegóły serialu ze świata Prison Break

4 Jerycho
-

Niedocenione seriale science ficiton. Czas dać im drugą szansę

5 Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu
-

Zwiastun Spider-Mana 4 ma datę premiery? Marvel szykuje coś, czego jeszcze nie robił

6 Szpiedzy
-

Michael Fassbender w serialu Kennedy. Kogo zagra i o czym opowie nowa produkcja Netflixa?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e203

Moda na sukces

s08e02

FBI

s28e09

The Voice

s05e09

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e252

Ridiculousness

s42e251

Ridiculousness

s38e202

Zatoka serc

s08e02

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Scott
Andrew Scott

ur. 1976, kończy 49 lat

Charlotte Sullivan
Charlotte Sullivan

ur. 1983, kończy 42 lat

Sasha Roiz
Sasha Roiz

ur. 1973, kończy 52 lat

Everett McGill
Everett McGill

ur. 1945, kończy 80 lat

Aaron Tveit
Aaron Tveit

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV