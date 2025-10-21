Pierwsze oficjalne zdjęcie z I Play Rocky. Jest młody Stallone, ale tylko spójrzcie na drugą legendę

materiały prasowe

Choć zdjęcia z planu I Play Rocky trafiły do sieci już kilka dni temu, Amazon MGM Studios dopiero teraz zdecydowało się upublicznić pierwszą oficjalną fotografię, na której możemy zobaczyć Anthony'ego Ippolito w roli młodego Sylvestra Stallone'a. Przypomnijmy, że produkcja w reżyserii twórcy Green Book, Petera Farrelly'ego, zabierze nas za kulisy powstawania Rocky'ego z 1976 roku, pokazując, jak legendarny "Sly" walczył o realizację filmu z samym sobą w roli głównej - wielkie studia nie były chętne do zaangażowania go do obsady z uwagi na częściowo sparaliżowaną twarz i wadę wymowy aktora.

Na pierwszym zdjęciu możemy też zobaczyć psa wcielającego się w drugą z legend, Butkusa, należącego do Stallone'a bulmastifa, którego w 1971 roku był zmuszony sprzedać za 60 dolarów, nie mając wówczas pieniędzy na jedzenie. "Sly" ostatecznie odzyskał go od nowego właściciela, proponując temu ostatniemu rolę w filmie Rocky - Butkus też pojawił się w produkcji:

I Play Rocky - pierwsze oficjalne zdjęcie

I Play Rocky - pierwsze oficjalne zdjęcie

Poza Ippolito, który wcześniej wcielił się w rolę Ala Pacino w serialu The Offer, na ekranie pojawią się Anna Sophia Robb (jako Sasha Czack), Matt Dillon (Frank Stallone Sr.), Stephan James (Carl Weathers), PJ Byrne (producent Irwin Winkler) oraz Jay Duplass (reżyser Rocky’ego - John Avildsen).

Data premiery I Play Rocky nie jest jeszcze znana.