Syn marnotrawny - Alan Cumming w roli agenta Europolu na zdjęciach z 2. sezonu serialu

Alan Cumming pojawi się w 2. sezonie serialu Syn marnotrawny stacji FOX. Aktorowi przypadła w udziale rola Simona Hoxleya, niezwykle pewnego siebie i zarozumiałego agenta Europolu znanego jako „The MindSleuth” (co jest również tytułem jego autobiografii). Postać pojawi się w dwóch epizodach, począwszy od odcinka, który będzie miał premierę 2 marca. Uważany za jednego z najbardziej znanych kryminologów na świecie, Hoxley przybywa do Nowego Jorku, aby rozwiązać sprawę morderstwa Nicholasa Endicotta. To oczywiście stanie się problemem dla Malcolma Brighta. Zadebiutowały pierwsze zdjęcia przedstawiające bohatera. Możecie je obejrzeć poniżej.

Syn marnotrawny - Alan Cumming

Syn marnotrawny opowiada o losach Malcolma Brighta. To wybitny w swojej dziedzinie profiler, który jednak zostaje wyrzucony z FBI po jednej z akcji. Bohater trafia do nowojorskiej policji, w której działa jako konsultant. Bright potrafi świetnie wczuć się w umysł kryminalisty, ponieważ jego ojciec był jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców o pseudonimie Chirurg.