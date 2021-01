Syn marnotrawny - Catherine Zeta-Jones dołącza do obsady 2. sezonu serialu. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe

Premiera 2. sezonu serialu Syn marnotrawny zbliża się wielkimi krokami, jednak ujawniono nową członkinię obsady projektu. Otóż Catherine Zeta-Jones wystąpi w drugiej części nowej odsłony jako dr Vivian Capshaw, lekarz Claremont Psychiatrics, która jest odpowiedzialna za dr Martina Whitly'ego, który zostaje przydzielony do dyżuru szpitalnego, czyszczenia nocników i zmywania podłóg. Jednak kiedy okazuje się pomocny w leczeniu pacjentów, Capshaw zaczyna postrzegać go w nowym świetle, co może okazać się niebezpieczne dla wszystkich.

Bohaterem serialu jest Malcolm Bright, profiler, który zostaje wyrzucony z FBI. Jednak stary znajomy zatrudnia go jako konsultanta w nowojorskiej policji. Bright jest nieoceniony, jeśli chodzi o tworzenie portretów psychologicznych morderców. A wszystko przez to, że jego ojciec. dr Martin Whitly, jest najbardziej znanym seryjnym mordercą w USA.

Syn marnotrawny - premiera 2. sezonu 12 stycznia.