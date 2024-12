Będzie film o Lobo z komiksów DC? Współtwórca Johna Wicka chce go zrobić

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Reklama

Jason Momoa na swoim Instagramie potwierdził, że zagra Lobo w filmie Supergirl: Woman of Tomorrow. Jako że jest to projekt uniwersum DCU, wszyscy spodziewają się, że później otrzyma własny solowy film. Właśnie w komentarzach zauważono jednego ze znanych fanów, który wyraził chęć wyreżyserowania takiego projektu. Co na to fani? Entuzjazm jest ogromny!

Lobo w stylu Johna Wicka

Okazuje się, że David Leitch, współtwórca Johna Wicka, chce wyreżyserować film o Lobo. W komentarzu pod postem Jasona Momoy napisał: „Zróbmy film o Lobo”. Leitch ma na koncie takie filmy akcji jak Deadpool 2, Kaskader, Bullet Train oraz Atomic Blonde. Oczywiście razem z Chadem Stahelskim wyreżyserował pierwszego Johna Wicka.

Na ten moment nie wiadomo, jaki będzie filmowy Lobo, ale wszyscy zgadzają się, że to idealny casting. Fani od lat powtarzali, że Jason Momoa świetnie pasuje do tej postaci, z czym sam aktor wielokrotnie się zgadzał. Przyznawał również, że od dziecka jest fanem Lobo, a gdy otrzymywał rolę Aquamana, nie krył rozczarowania, że nie zaproponowano mu zagrania tej postaci.

Przypomnijmy, że James Gunn, współszef uniwersum DCU, oficjalnie potwierdził casting Jasona Momoy. Niewykluczone, że David Leitch zwróci się bezpośrednio do Gunna, by zgłosić swoją kandydaturę.

Kim jest Lobo?

Lobo to antybohater z komiksów DC, znany z brutalności i braku szacunku do czegokolwiek i kogokolwiek. Pochodzi z planety Czarnia. Dysponuje nadludzką siłą, zdolnościami regeneracyjnymi oraz niezniszczalnością, co czyni go godnym przeciwnikiem wielu superbohaterów i złoczyńców świata DC.

Postać została stworzona przez Rogera Slifera i zilustrowana przez Keitha Giffena. Lobo zadebiutował w 1983 roku. Najczęściej przedstawiany jest jako łowca nagród, który czerpie przyjemność z chaosu i zniszczenia.