Syn nieskończoności: młodzieżowa fantasy o obdarzonych mocami w sprzedaży

We Need YA

Dzisiaj ukazała się nowa propozycja dla miłośników fantasy w jej młodzieżowym wydaniu. Wydawnictwo We Need YA wydało pierwszy tom serii Adama Silvery. Powieść nosi tytuł Syn nieskończoności i opowiada historię dwóch braci, którzy biorą udział w konflikcie pomiędzy ludźmi obdarzonymi niezwykłymi mocami.

Zobacz także:

Adam Silvera znany jest w Polsce m.in. za sprawą powieści Nasz ostatni dzień czy napisanej razem z Becky Albertalli książki A jeśli to my.

Oto okładka i opis Syna nieskończoności:

Adam Silvera powraca z nową serią fantasy!

Niesamowita, szalona przygoda dwóch braci, którzy uczestniczą w magicznej wojnie.

Emil i Brighton dorastali w Nowym Jorku i zawsze podziwiali Iskry – grupę strażników, która poprzysięgła uwolnić świat od niebezpiecznych widm. To one próbują ukraść moc niebiańskim istotom i wszystkim zagrożonym magicznym stworzeniom.

Brighton marzy o posiadaniu mocy, aby dołączyć do walki. Emil chce tylko, żeby nastał pokój. W karuzeli strachu banda widm z dnia na dzień rośnie w siłę. Wojna zbiera swoje żniwo, utrudniając spokojne życie każdemu, kto posiada niezwykłe zdolności.

Gdy Emil niespodziewanie manifestuje swoje moce w bójce, zostaje wrzucony w samo serce konfliktu między dwoma frontami i dołącza do grupy bohaterskich Iskier. Staje się tym, kim Brighton zawsze chciał być…

Braterstwo, miłość i lojalność zostaną wystawione na próbę i nikt nie wyjdzie z tej walki bez szwanku!