Szadź - rozpoczęto zdjęcia do 2. sezonu serialu

fot. TVN/ Anna Włoch

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl na początku grudnia rozpoczęły się zdjęcia do 2. sezonu serialu Szadź, oryginalnej produkcji Player.pl. Serwis na podstawie własnych źródeł twierdzi, że premiera nowej odsłony jest planowana na 2021 rok. W rolach głównych powrócą Aleksandra Popławska i Maciej Stuhr.

Fabuła serialu skupia się na śledztwie w sprawie seryjnego mordercy prowadzonym przez komisarz Agnieszkę Polkowską. Gdy w pobliżu Opola zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny policja przypuszcza, że może to być zbrodnia na tle religijnym. Szczególną uwagę zwraca pozostawiony na ciele ofiary medalik z figurką Serafina. W serialu od początku wiemy, kto jest mordercą i śledzimy pojedynek protagonistki ze złoczyńcą.

W 2. sezonie rok po tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się w okolicach Opola, opinia publiczna wyczekuje na zakończenie procesu w sprawie zamordowanych kobiet. Piotr Wolnicki, główny podejrzany, nie przyznaje się do winy. Dla jednych to przerażający morderca, dla innych ofiara systemu. Komisarz Agnieszka Polkowska, która doprowadziła do ujęcia sprawcy, zeznaje przeciwko niemu w sądzie.