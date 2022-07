Szczęścia chodzą parami - nowy zwiastun. Polska komedia romantyczna o pechowcu

Fot. Jaroslaw Sosinski

Szczęścia chodzą parami to nowa polska komedia romantyczna o Malwinie, przebojowej projektantce samochodów, która zakochuje się w terapeucie par. Choć jej wybranek potrafi uratować każdy związek, to sam wiedzie bardzo nieszczęśliwe życie osobiste. Bo mimo tego, że mógłby być facetem marzeń, to przynosi każdej swojej kolejnej ukochanej pecha. W ten sposób jest skazany na bycie wiecznym singlem. Być może Malwina będzie w stanie to zmienić, jeśli oboje będą dostatecznie zdeterminowani, by zawalczyć o tę miłość.

W głównych rolach Weronika Książkiewicz i Michał Żurawski.

Na ekranie obok Weroniki Książkiewicz i Michała Żurawskiego, zobaczymy m. in. Aleksandrę Domańską, Antoniego Królikowskiego, Tomasza Karolaka, Klaudię Halejcio i Jacka Knapa. Producentem filmu jest Zygfryd Studio, a koproducentem Grupa Polsat Plus.

Za wprowadzenie filmu do kin odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.