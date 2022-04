Poskromienie złośnicy - zwiastun filmu. Nowa polska komedia romantyczna Netflixa

foto. Netflix

Poskromienie złośnicy to nowy polski oryginalny film tworzony dla platformy Netflix. Zarazem jest to druga polska komedia romantyczna po filmie Miłość do kwadratu. W obsadzie są Magdalena Lamparska, Mikołaj Roznerski, Piotr Cyrwus, Tomasz Sapryk i Dorota Stalińska.

Za kamerą stoi Anna Wieczur (Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4, Jak zostać gwiazdą), która wyreżyserowała na podstawie scenariusza Wojciecha Saramonowicza (Szczęścia chodzą parami, To nie koniec świata) i Hanny Węsierskiej (Szczęścia chodzą parami, Mayday).

Poskromienie złośnicy - zwiastun

Poskromienie złośnicy - o czym jest film?

Jest to opowieść o o Kasi (Magdalena Lamparska), która rzuca niewiernego chłopaka i wraca do rodzinnego Zakopanego, żeby zacząć wszystko od nowa. Ten nagły powrót psuje jednak plany jej brata, który chciał sprzedać ich ojcowiznę chciwej bizneswoman. Niedoszli partnerzy postanawiają więc wynająć kogoś, kto uwiedzie Kaśkę i przekona ją do zmiany zdania. Z pomocą przychodzi im przystojny Patryk (Mikołaj Roznerski), który nie ma grosza przy duszy, ale ma za to długi i gotów jest podjąć się każdej pracy. Chłopak zaczyna się jednak w Kaśce zakochiwać, więc coraz bardziej skłania się do zerwania układu i zdradzenia prawdy.

Poskromienie złośnicy - premiera 13 kwietnia 2022 roku.

