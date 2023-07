Szkoła dla elity - powstanie 8. sezon. Oto nowe nazwiska w obsadzie

Fot. Materiały prasowe

Jak informuje portal Variety, produkcja 8. sezonu Szkoły dla elity ruszy w sierpniu bieżącego roku. Co wiemy na temat nowej odsłony popularnego serialu młodzieżowego Netflixa?

Odcinki wyreżyserują Daniel Barone, Ginesta Guindal, Jota Linares i Elena Trapé. W 8. sezonie pojawi się kilka nowych postaci. Choć nie wiemy, kim będą, to pojawiła się informacja, że do obsady Szkoły dla elity dołączyli Ane Rot (Killer Book Club) i Nuno Gallego (UPA Next). Za to aktorka Mina el Hammani powróci, by ponownie wcielić się w Nadię.

Netflix ma problemy z produkcjami młodzieżowymi? Paździerze, perełki i odgrzane schabowe

Na razie to wszystko, co wiemy na temat 8. sezonu Szkoły dla elity. Dajcie znać, czy zamierzacie oglądać kolejną odsłonę serialu.

Zobacz także:

Nowości w Netflix na lipiec 2023 - najciekawsze tytuły

Wakacje z Netflixem online. Co obejrzeć? Platforma streamingowa opublikowała listę tytułów na lipiec 2023 roku. Co ciekawego z premier?

Z seriali najbardziej zainteresuje kontynuacja hitu Prawnik z Lincolna. W lipcu pojawi się 2. sezon. Poza tym na pewno druga część 3. sezonu Wiedźmina będzie mieć zainteresowanie. Z filmów to przede wszystkim polska produkcja Pan Samochodzik i templariusze. Obok tego mamy dziwaczne sci-fi Sklonowali Tyrone’a oraz Nie otwieraj oczu: Barcelona, czyli spin-off hitu Nie otwieraj oczu.