Netflix dla nastolatków: Jeszcze nigdy, Szkoła dla elity, Kumpel terapeuta [TOP 17]

Wakacje w tym roku na pewno będą wyjątkowe i być może nie takie, jak wielu z nas oczekiwało. Na bezpieczne spotkania z kumplami będzie trzeba jeszcze poczekać, zwłaszcza teraz, kiedy możemy niepotrzebnie narazić bliskich. Latanie po dzielnicy do wieczora pewnie i tak Was nie ominie, ale jeśli akurat szukacie sposobu na rozrywkę w domu, to warto odpalić Netflixa. Patrząc zupełnie bezstronnie, amerykański gigant naprawdę dba o młodszą część widowni i nie mówimy tutaj o bajeczkach, a ciekawych i pomysłowych serialach dla nastolatków.

Kombii śpiewało kiedyś, że każde pokolenie ma własny czas, teraz Quebonafide nawija, że woli siedzieć w chacie, słuchać sobie JID. Bardzo dobrze, bo szczególnie teraz lepiej siedzieć w domu i słuchać, oglądać, ostatecznie nawet czytać (taki żart, zawsze warto czytać) książki. Mamy dla Was przy tej okazji rozmaite propozycje seriali, które jeśli masz mniej niż 20 lat, mogą przypaść Ci do gustu. Znajdziecie tutaj i w serwisie Netlfix nie tylko historie o uczniach i młodzieżowych romansach, ale też dramaty, fantasy i dużo bardzo nietypowej rozrywki.

Netflix dla nastolatków

Grupka dzieciaków, lata 80., całe mnóstwo dziwnych zdarzeń z potworami w tle. Nie wiem jak Wy, ale ja oglądałem ten serial z zapalonym światłem, bo mimo sporej dawki zabawnych sytuacji można się tutaj także porządnie wystraszyć.

Stranger Things

Jeśli nie widzieliście, to pewnie słyszeliście, bo rzadko telewizja sięga po serial o motywie samobójstwa wśród młodzieży. Ciekawie i oryginalnie poprowadzona historia i bardzo fajna obsada.

Trzynaście powodów

Młodzieżowe dramaty, szkolne perypetie i kryminalna intryga w tle. W miasteczku Riverdale dzieje się tyle, że spokojnie starczy to twórcom nie na jeden i nie dwa sezony. Rudowłosy Archie i paczka jego przyjaciół potrafią dostarczyć emocji.

Riverdale – plakat

Hiszpański serial o szkole dla tytułowej elity, w którym pomyślano o nieskomplikowanej, ale być może dla wielu wciągającej intrydze. Dowodem na popularność serialu są już stworzone 3. sezony.

Szkoła dla elity – zdjęcie

Serial leży niedaleko Riverdale, ale całość podana w nieco mroczniejszym klimacie, w którym dominuje magia i Kościół Nocy. Tytułowa bohaterka będzie musiała wybrać, czy stanie po stronie wiedźm, a może ludzi?

Chilling Adventures of Sabrina

Fantastyczny serial pokazujący bohaterów niezwykle sympatycznych w tym jednego, który zmaga się z autyzmem. Nie ma w nim jednak stygmatyzacji i pokazuje trudny temat w bardzo lekkiej formie.

Atypowy

Nastolatka miała trudny rok, ale teraz chce zrobić wszystko, by wyjść na prostą. Szalone przygody dziewczyny w liceum i inne perypetie zapowiada się komediowo i niegłupio.

Szkolna edukacja seksualna leży i kwiczy, a przecież młodzi ludzie zwłaszcza potrzebują możliwości czerpania wiedzy na tak ważny i trudny temat. Może nie we wszystkim należy sugerować się tym serialem lub inspirować, ale to porusza też wiele ważnych kwestii, a przy tym stanowi świetną rozrywkę.

Sex Education

Nie jest to serial najświeższy na tej liście, ale Plotkara powinna zainteresować wielu z was. Kto opisuje na blogu życie młodych osób na Upper East Side? Odpowiedź może Was zaskoczyć.

Plotkara

Alexa walczy niestety z rakiem, ale wsparcie jej przyjaciółki Katie jest w tej sytuacji nieocenione. Mimo trudnego tematu, przyjemny i warty obejrzenia serial.

Alexa i Katie

Bardzo uroczy serial o młodym chłopaku, który cierpi na fobię społeczną. Nic jednak lepiej nie pomaga w takiej sytuacji niż mały, dzielny psiak.

Kumpel terapeuta

Hayley i Alex, nastoletnie rodzeństwo, trafia do elitarnej szkoły, w której kosztują wszystkich smaków rywalizacji i szkolnych miłości. Będą musieli poradzić sobie także z tajemnicą związaną z niedawną utratą ich matki.

Greenhouse Academy

Macie dość rodziców? Bohaterowie tego serialu pewnie też mieli, ale szybko za nimi zatęsknili. W niewyjaśnionych okolicznościach trafiają do identycznego miejsca jak ich miasteczko... ale brakuje tam obecności ich rodziców.

The Society

Serial dla młodzieży nie musi rozgrywać się tylko w murach szkoły. List do króla to propozycja fantasy dla wszystkich poszukujących niezwykłych światów w przystępnej formie.

List do króla

Kultowa książka Lucy Maud Montgomery, którą być może znacie ze szkolnych lektur, dostała nową wersję, bardziej dostosowaną do naszych czasów. Fantastyczny, przyjemny, ale też bardzo emocjonalny serial.

Ania, Nie Anna

Bardzo ciekawy serial, który przenosi nas do Irlandii Północnej w latach 90., a konflikt w tym kraju staje się tłem dla nastoletnich problemów szesnastolatki.

Derry Girls

Niezależnie od wieku serial ten przyciąga do ekranu wszystkich. Niesamowita energia angażuje od pierwszych minut i trzyma w napięciu do końca. Przedstawia historię nastolatka, który pragnie zabójstwa młodej i spragnionej przygód dziewczyny. Razem wyruszają w drogę...

The End of the F***ing World

Od twórców serialu powyżej na liście i Stranger Things. Kolejna godna uwagi propozycja dla widzów poniżej 20. roku życia, w której główna bohaterka prócz szkolnych problemów, musi się zmagać także z niezwykłymi mocami.