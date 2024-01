Szogun - pełny zwiastun dla dorosłych. Ależ to będzie krwawy serial!

fot. Disney+

Amerykańska telewizja kablowa FX odkrywa karty. Pełny zwiastun serialu Szogun to zarazem trailer tylko dla dorosłych z uwagi na krwawe, obrazowe sceny przemocy oraz nagość i seks. Tutaj jest też więcej Johna Blackthorne'a, który był dziwnie pomijany w poprzednich zapowiedziach, a to on jest centralnym bohaterem tej historii i poznajemy Japonię z jego perspektywy. W tę rolę wciela się Cosmo Jarvis, który ma przed sobą trudne zadanie. W poprzednich adaptacji klasycznej powieści z lat 80. grał go słynny Richard Chamberlain.

Przypomnijmy, że telewizja FX jest znana z wybitnych tytułów, które porywały widzów jakością. Można tu wymienić takie seriale jak Zawód Amerykanin, Synowie Anarchii, Justified, czy ostatnio doceniane science fiction Devs.

Szogun - zwiastun dla dorosłych

Szogun - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w 1600 roku u schyłku trwającej prawie wiek wojny domowej w Japonii. Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy rada regentów zmawia się przeciwko niemu. W tym czasie tajemniczy statek z Europy zostaje odnaleziony nieopodal wioski rybackiej.

Nowy serial oparty jest on na kultowej książce Jamesa Clavella pod tym samym tytułem, która doczekała się słynnego miniserialu Szogun z 1980 roku z Richardem Chamberlainem w roli głównej.

W obsadzie są Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura oraz Fumi Nikaido.. Za sterami stoi Justin Marks, znany z serialu Odpowiednik.

Szogun - premiera w Polsce odbędzie się 27 lutego 2024 roku w Disney+.