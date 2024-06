Twórcy Szoguna już wiedzą, jak zakończy się serial. Pomógł wybitny znawca historii Japonii

materiały prasowe

Choć Szogun od stacji FX został początkowo zaplanowany jako miniserial, jego popularność okazała się tak wielka, a odbiór na tyle dobry, że nieoczekiwanie zadecydowano o kontynuowaniu ekranowej historii w kolejnych 2 sezonach. Ta nieoczekiwana wiadomość z całą pewnością zaskoczyła wielu fanów, jednak twórcy produkcji, Justin Marks i Rachel Kondo, zapewniają, że mają już zupełnie "naturalne" zakończenie opowieści.

W wywiadzie dla Variety showrunnerzy podają powody, dla których Szogun doczeka się następnych odsłon serii:

Czuliśmy, że pojawiło się wiele kwestii i pytań, które wciąż nie doczekały się odpowiedzi. Jedną z nich było to, że tytułowy bohater paradoksalnie nie stał się tytułowym bohaterem. Tak, po swojej stronie masz historię, ale nie masz już tej wspaniałej książki, która oferowałaby kolejne rozdziały. Nie istniały wytyczone drogi, którymi moglibyśmy podążać.

Marks i Kondo dodali:

Wiemy, jak dotrzeć do finału całej tej opowieści. To podróż do miejsca uwarunkowanego historycznie - powstało ono w następstwie historii, którą przekazał nam Frederik Cryns (profesor akademicki, wybitny znawca historii Japonii i konsultant przy serialu - przyp. aut.). Po jej usłyszeniu powiedzieliśmy sobie: "Wow! Tak! To jest zupełnie naturalnie zakończenie!".

Showrunnerzy przekonują, że w świecie Szoguna jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia. Sami sądzą, że mogą podzielić się jeszcze czymś, co będzie "ekscytujące i zaskakujące".

Data premiery 2. sezonu Szoguna nie jest jeszcze znana.