George R.R. Martin zachwycony serialem Szogun. Krytykuje ogólne podejście scenarzystów

fot. FX // zrzut ekranu z kanału YT (Penguin Random House)

Szogun okazał się wielkim hitem Disney+, chwalonym zarówno przez krytyków, jak i widzów. Nową adaptacją książki Jamesa Clavella zachwyca się również George R.R. Martin, który na swojej stronie internetowej podzielił się swoimi przemyśleniami i wrażeniami z serialu, w którym w głównych rolach wystąpili Hiroyuki Sanada, Anna Sawai i Cosmo Jarvis.

George R.R. Martin chwali nową adaptację Szoguna

Na początek autor Gry o tron krytycznie odniósł do scenarzystów i producentów, którzy pragną zabrać się za świetne historie i stworzyć je po swojemu. Dodał, że nie ma znaczenia, czy materiał źródłowy został napisany przez Stana Lee, Charlesa Dickensa, Iana Fleminga, Roalda Dahla, Ursulę K. Le Guin, J.R.R. Tolkiena, Marka Twaina, Raymonda Chandlera czy Jane Austen lub kogokolwiek.

Nieważne, jak poważany jest pisarz i jak wspaniała jest książka, wydaje się, że zawsze jest ktoś pod ręką, kto uważa, że da się to zrobić lepiej i chętnie podejmie się tej historii i "ulepszy ją". "Książka jest książką, film jest filmem" – powiedzą ci, jakby mówili coś głębokiego. Następnie tworzą własną historię.

Następnie George R.R. Martin napisał, że nigdy te adaptacje nie stają się lepsze. W 99,9% przypadków są gorsze. Jednak czasem trafi się naprawdę dobra adaptacja dobrej książki, a kiedy tak się dzieje zasługuje to na brawa. I właśnie jednym z takich przypadków dla autora jest nowy Szogun, którego obejrzał za jednym zamachem.

Autor przyznał, że miał wątpliwości, gdy po raz pierwszy usłyszał, że powstanie kolejna wersja powieści Clavella. Choć minęło bardzo dużo czasu, gdy przeczytał tę książkę, to gdy miała ona premierę pod koniec lat 70. był pod jej ogromnym wrażeniem. Dodał też, że chciałby ją kiedyś ponownie przeczytać, ale ma jeszcze wiele innych książek, a za mało czasu na ich przeczytanie. Napisał, że miniserial z 1980 roku z Richardem Chamberlainem w roli Anjina był kamieniem milowym w telewizji, podobnie jak miniserial Korzenie. Sam zastanawiał się, po co to ponownie kręcić, skoro tamta wersja była tak dobra.

Cieszę się jednak, że to zrobili. Nowy Szogun jest wspaniały. Zapytacie, czy jest lepszy niż wersja z Chamberlainem? Hmm, nie wiem. Nie oglądałem miniserialu z 1980 roku od, no cóż, 1980 roku. Ten też był świetny. Fascynujące jest to, że chociaż stara i nowa wersja mają pewne istotne różnice – największą są napisy, dzięki którym japońskie dialogi są zrozumiałe dla anglojęzycznych widzów – obie na swój sposób są wierne powieści Clavella. Myślę, że autor byłby zadowolony. Zarówno starzy, jak i nowi scenarzyści szanowali materiał źródłowy i stworzyli dla nas niesamowite adaptacje, opierając się impulsowi, by "uczynić go swoim".

Martin napisał, żeby czytelnicy nie wierzyli mu na słowo i sami obejrzeli serial. Dodał, że aktorstwo, reżyseria, scenografia, kostiumy i scenariusz są wyśmienite. Na koniec stwierdził, że jeśli Szogun okaże się wystarczająco dużym hitem, ta sama ekipa mogłaby zająć się adaptacją innych powieści Clavella.

Obecnie wiadomo, że producenci od FX oraz platformy streamingowej Hulu pracują nad kontynuacją Szoguna. Nie jest wykluczone, że drugi i trzeci sezon będą korzystać z Sagi Azjatyckiej pisarza. Jednak w tej chwili nie ma żadnych konkretnych informacji o potencjalnej fabule i materiale źródłowym.

