Szogun - Takehiro Hira przeczytał scenariusz jednego odcinka. "Moje dni są policzone"

Zdjęcia do drugiego sezonu Szoguna rozpoczną się w styczniu 2026 roku. Do swoich ról powrócą Hiroyuki Sanada oraz Cosmo Jarvis. Ponadto Takehiro Hira ponownie wcieli się w Ishido Kazunariego. Aktor miał okazję podywagować na temat swojej postaci w nowym wywiadzie.

Jaki los czeka Ishido Kazunari?

Takehiro Hira wziął udział w premierze komediodramatu Rodziny do wynajęcia w Los Angeles. W rozmowie z Variety zdradził, że widział tylko jeden scenariusz z 2. sezonu Szoguna. Na jego podstawie domyśla się, co czeka jego bohatera.

Nie mogę o tym mówić, ale wiecie, starsi bohaterowie Szoguna luźno nawiązują do prawdziwych postaci historycznych. Więc mój bohater nie przeżywa zbyt długo po wielkiej wojnie, bitwie. Moje dni są więc policzone. Prawdopodobnie zginę z honorem. Ale mógłbym wrócić jako…

Przypomnijmy, że Hira za swój występ został nominowany do nagrody Emmy dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu dramatycznym.

Szogun - obsada 2. sezonu

W 2. sezonie, oprócz wyżej wymienionych, powrócą: Fumi Nikaidô jako Ochiba, Shinnosuke Abe jako Buntaro, Hiroto Kanai jako Omi, Yoriko Dôguchi jako Kiri, Tommy Bastow jako Alvito, Yuko Miyamoto jako Gin, Eita Okuno jako Saeki oraz Yuka Kouri jako Kiku. Do obsady dołączą: Asami Mizukawa (jako Aya), Masataka Kubota (Hyūga), Sho Kaneta (Hidenobu), Takaaki Enoki (pan Ito) oraz Jun Kunimura (Gōda).

Szogun - informacje o fabule 2. sezonu

Historia drugiej serii rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z finału pierwszego sezonu. Potwierdzono, że fabuła, tak jak w przypadku książki będącej podstawą pierwszego sezonu, jest inspirowana prawdziwymi postaciami z historii Japonii. Zarówno Toranaga, jak i John Blackthorne zostali oparci na prawdziwych postaciach, których łączyła relacja.