Szpital New Amsterdam 5 - soundtrack. Jakie piosenki w pierwszych odcinkach?

fot. materiały prasowe

New Amsterdam to serial, w którym piosenki odgrywają ważne role od samego początku. Ich dobór elektryzuje fanów, a po emisji każdego odcinka zainteresowanie nimi rośnie diametralnie. Co oferują nam pierwsze dwa odcinki 5. sezonu?

New Amsterdam - soundtrack z premiery 5. sezonu

W pierwszym odcinku 5. sezonu mamy trzy piosenki. Są to The Missing Road autorstwa Radical Face, Love You Zindagi autorstwa Amita Trivediego i Jasleen Royal oraz Feels like Home autorstwa Caamp. Posłuchajcie sami:

New Amsterdam 5 - soundtrack z 2. odcinka

Premiera w Polsce na kanale FOX już w środę 23 listopada o 22:00. W tym odcinku mamy Nobody Knows autorstwa THE LUMINEERS, Punisher autorstwa PHOEBE BRIDGERS oraz I Need a Dollar autorstwa ALOE BLACC.

Przypomnijmy, że piąty sezon serialu Szpital New Amsterdam jest zarazem ostatnim. Liczy on 13 odcinków. Każdy nowy odcinek będzie wyświetlany w każdą środę o 22:00 na kanale FOX.