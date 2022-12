Sztuczna inteligencja ożywiła postacie z anime. Porównanie bywa zaskakujące

fot. Shefford Art/Instagram/Bored Panda

Sztuczna inteligencja w ostatnim czasie cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród miłośników popkultury, a wielu artystów wykorzystuje tą technologię, by tworzyć różnego rodzaju prace. Tym razem skorzystał z niej artysta działający w sieci pod pseudonimem Shefford.art. Użył on SI oraz programów do obróbki grafiki, by stworzyć fotorealistyczne grafiki przedstawiające bohaterów z popularnych anime oraz gry Genshin Impact, dostępnej na PC, konsolach i urządzeniach mobilnych.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak mogłyby wyglądać postacie z takich anime, jak Spy X Family, Shingeki no Kyojin, Demon Slayer czy Jujutsu Kaisen i innych głośnych produkcji jako prawdziwi ludzie, to zachęcamy Was do zapoznania się z grafikami w poniższej galerii.

Postacie z anime ożywione przez sztuczną inteligencję

Enmu z Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

