Simpsonowie realistyczni jak nigdy. Sztuczna inteligencja wydobyła mroczne oblicze bohaterów

Milan Jaram/Bored Panda/20th Television

Simpsonowie z całą pewnością są jednym z najważniejszych i zarazem najbardziej kultowych seriali w całej historii telewizji. Emitowana od 1989 roku animacja to nie tylko inteligentnie napisani bohaterowie; w tej ekranowej opowieści znajdziemy również humorystyczny komentarz do współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej czy nawet... przepowiednie, które po latach zaczęły się spełniać. Kwestią czasu pozostawało więc to, kiedy Simpsonów weźmie na warsztat sztuczna inteligencja.

Zadania na tym polu podjął się grafik Milan Jaram, który od wielu lat wykorzystuje oparte na AI programy, aby ukazywać inne oblicze znanych z popkultury postaci. W przypadku The Simpsons artysta skupił się na realistycznym wizerunku bohaterów serialu, starając się wyeksponować mroczną część ich natury - w taki sposób, by ukazać postacie jako "naszych niepokojących sąsiadów".

Jaram podkreśla, że jest fanem animacji od jej pierwszego świątecznego odcinka, a w okolicach Bożego Narodzenia wraz z całą rodziną nadrabiają serialowe zaległości. Później dodał:

Pomysł na zabranie się za Simpsonów pojawił się wtedy, gdy postanowiłem kreatywnie podejść do sztucznej inteligencji, chcąc przesunąć granice jej możliwości i sprawdzić, do czego naprawdę jest zdolna.

Oto Homer, Marge, Bart, Lisa i inni bohaterowie serialu, jakich jeszcze nie widzieliście:

Simpsonowie - sztuczna inteligencja pokazała realistyczne i niepokojące oblicze bohaterów

Homer Simpson

Jeszcze więcej prac Jarama znajdziecie na jego stronie.