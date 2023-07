Gwiazda Buffy: Postrach wampirów ostrzega aktorów i aktorki - chodzi o "castingi AI"

Jack Gleeson grał znienawidzonego króla Joffreya w serialu "Gra o tron". Po udziale w hicie HBO zostawił jednak za sobą aktorstwo i zdecydował się na naukę w Trinity College w Dublinie, gdzie studiował filozofię i teologię. W rozmowie z portalem Entertainment Weekly przyznał, że podjął taką decyzję, ponieważ aktorstwo przestało go cieszyć, gdy zaczął je traktować profesjonalnie. Dopiero w 2020 roku powrócił do zawodu i zagrał w serialu "Out of Her Mind".