Szybcy i wściekli 11 - Vin Diesel i Michelle Rodriguez na planie. Czego możemy się spodziewać w filmie?

Niedawno Jason Momoa twierdził, że zdjęcia do 11. części Szybkich i wściekłych szybko się nie rozpoczną. Dodał, że nie dostał jeszcze scenariusza - nie był nawet pewny czy został ukończony. Teraz Vin Diesel udostępnił na swoim Instagramie informację, że właśnie zakończył udany dzień na planie. Podzielił się też fotografią z Michelle Rodriguez, która gra żonę jego postaci, Dominica.

Rozpoczęły się zdjęcia do Szybkich i wściekłych 11

Ponadto Vin Diesel pod zdjęciem napisał wiele ciepłych słów o Michelle Rodriguez. Przyznał, że po tylu latach i przejechanych milach, ich rozmowa przypomniała mu, dlaczego ta rodzina jest dla niego wszystkim. Aktorka opowiadała o podróży i o początkach, kiedy nikt nie wiedział, czy filmy o wyścigach ulicznych znajdą swoich fanów, przez każdy zwrot akcji, porażkę i zwycięstwo, jakie wspólnie odnieśli.

Widziała już wszystko. Wielu właścicieli studiów, niezliczoną liczbę reżyserów, którzy przychodzili i odchodzili, różne wizje i różne głosy próbujące sterować tym statkiem. Ale pomimo każdej zmiany korporacji i w zarządzie, każdej nowej władzy, jedno nigdy się nie zachwiało… więź między rodziną "Szybkich" a fanami na całym świecie!

Dalej kontynuował, że po wysłuchaniu jej, stało się dla niego jasne jak słońce, że aktorka zawsze będzie dla niego Letty. Jej autentyczność i więź z czymś prawdziwym, jest ważniejsza niż korporacyjne struktury i cykle rozwojowe.

Ta więź? To jest nierozerwalne. To jest coś, co wykracza poza decyzje biznesowe i wyniki finansowe. Dla wszystkich, którzy czekali, dla każdego fana, który wierzy, że rodzina jest wszystkim, to, co teraz tworzymy, będzie hołdem dla wszystkiego, co kochacie w Szybkich..., jednocześnie zabierzemy Was w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byliście. Bo niezależnie od tego, kto wystawia czeki, ta rodzina odpowiada przed Wami…

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vin Diesel (@vindiesel)

Franczyza od lat mierzy się z wieloma problemami. Choćby w ostatniej części Szybcy i wściekli 10 po tygodniu pracy nad planie odszedł wieloletni reżyser Justin Lin z powodu "różnic kreatywnych", którego w trybie ekspresowym zastąpił Louis Leterrier. Poza tym mówiło się o konflikcie między The Rockiem a Dieselem. Nie wspominając również, że w czasie zdjęć do Szybkich i wściekłych 6 zginął w wypadku samochodowym Paul Walker, który w ostatniej scenie filmu pojawia się z pomocą CGI. Warto przypomnieć, że w Szybkich i wściekłych 11 postać Briana ma powrócić, ale nie wiadomo, jak będzie to wyglądać.

Warto dodać, że prawdopodobnie na opóźnienie prac nad jedenastą częścią miało wpływ oskarżenie wobec Vina Diesela, które przerodziło się w proces sądowy. Mimo to Universal dał zielone światło na prace nad filmem.