Szybcy i wściekli 11 - Vin Diesel i Michelle Rodriguez na planie. Czego możemy się spodziewać w filmie?
Vin Diesel umieścił w swoich mediach społecznościowych wpis doceniający Michelle Rodriguez oraz to, co razem przeszli przez wiele lat tworzenia franczyzy. Takim sposobem rozpoczęły się zdjęcia do 11. części Szybkich i wściekłych.
Niedawno Jason Momoa twierdził, że zdjęcia do 11. części Szybkich i wściekłych szybko się nie rozpoczną. Dodał, że nie dostał jeszcze scenariusza - nie był nawet pewny czy został ukończony. Teraz Vin Diesel udostępnił na swoim Instagramie informację, że właśnie zakończył udany dzień na planie. Podzielił się też fotografią z Michelle Rodriguez, która gra żonę jego postaci, Dominica.
Czytaj więcej: Szybcy i wściekli 11 z problemami. Jason Momoa komentuje, a w tle nowe plotki
Rozpoczęły się zdjęcia do Szybkich i wściekłych 11
Ponadto Vin Diesel pod zdjęciem napisał wiele ciepłych słów o Michelle Rodriguez. Przyznał, że po tylu latach i przejechanych milach, ich rozmowa przypomniała mu, dlaczego ta rodzina jest dla niego wszystkim. Aktorka opowiadała o podróży i o początkach, kiedy nikt nie wiedział, czy filmy o wyścigach ulicznych znajdą swoich fanów, przez każdy zwrot akcji, porażkę i zwycięstwo, jakie wspólnie odnieśli.
Dalej kontynuował, że po wysłuchaniu jej, stało się dla niego jasne jak słońce, że aktorka zawsze będzie dla niego Letty. Jej autentyczność i więź z czymś prawdziwym, jest ważniejsza niż korporacyjne struktury i cykle rozwojowe.
Franczyza od lat mierzy się z wieloma problemami. Choćby w ostatniej części Szybcy i wściekli 10 po tygodniu pracy nad planie odszedł wieloletni reżyser Justin Lin z powodu "różnic kreatywnych", którego w trybie ekspresowym zastąpił Louis Leterrier. Poza tym mówiło się o konflikcie między The Rockiem a Dieselem. Nie wspominając również, że w czasie zdjęć do Szybkich i wściekłych 6 zginął w wypadku samochodowym Paul Walker, który w ostatniej scenie filmu pojawia się z pomocą CGI. Warto przypomnieć, że w Szybkich i wściekłych 11 postać Briana ma powrócić, ale nie wiadomo, jak będzie to wyglądać.
Warto dodać, że prawdopodobnie na opóźnienie prac nad jedenastą częścią miało wpływ oskarżenie wobec Vina Diesela, które przerodziło się w proces sądowy. Mimo to Universal dał zielone światło na prace nad filmem.
Źródło: Collider
