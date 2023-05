Szybcy i wściekli 10 - wynik box office lepszy niż oczekiwano. Super Mario Bros nadal dobrze

Giulia Parmigiani/Universal Pict - © Universal Studios. All Rights Reserved.

Szybcy i wściekli 10 rozpoczęli podbój kin w Ameryce Północnej od kwoty 67 mln dolarów. Udaje się osiągnąć kwotę lepszą niż prognozowano i zaledwie 3 mln mniejszą od 70 mln dolarów Szybkich i wściekłych 9. Nie jest to więc zły start dla widowiska, które i tak zawsze więcej zarabia poza USA.

Szybcy i wściekli 10 - box office świat

Na świecie film poradził sobie wyśmienicie, zbierając 251,4 mln dolarów z 84 krajów. To najlepsze otwarcie poza Ameryką Północną w 2023 roku. Sumując, na koncie globalnie jest 319 mln dolarów i jest to drugie najlepsze globalne otwarcie roku. Jest to wynik lepszy niż prognozowane 290 mln dolarów. Do tego jest to trzecie najlepsze otwarcie w historii serii po Szybkich i wściekłych 8 (541,9 mln dolarów) oraz Szybkich i wściekłych 7 (397,6 mln dolarów)

Szybcy i wściekli 9 podczas pandemii osiągnęli 726,2 mln dolarów i był to znakomity wynik. Według szacunków 10. część powinno osiągnąć lepszy wynik w box office. Więcej będziemy wiedzieć po drugim weekendzie i wysokości spadków frekwencji. Problemem w osiągnięciu sukcesu jest budżet w wysokości 340 mln dolarów.

Strażnicy Galaktyki 3 - box office

Strażnicy Galaktyki 3 mają moc. Ponownie niski spadek frekwencji w wysokości zaledwie 47% na rynku amerykańskim. Dzięki temu ma tym razem 32,7 mln dolarów. Razem na tym rynku po trzecim weekendzie ma 267,2 mln dolarów. Na świecie też ma niskie spadki. Zbiera teraz 48,8 mln dolarów (razem 392,6 mln dolarów). Poza USA niedługo film będzie mieć więcej niż druga część. Sumując, na koncie 659,1 mln dolarów przy budżecie 250 mln dolarów.

Super Mario Bros - box office

Animacja nadal radzi sobie fenomenalnie, notując rekordowo niskie spadki frekwencji w wysokości 22%. Tym razem zebrano 9,8 mln dolarów. Razem na rynku amerykańskim po aż siedmiu tygodniach jest 549,2 mln dolarów. Ze świata zebrał 17,1 mln dolarów (razem ma 698,5 mln dolarów). Sumując, na koncie 1 mld 248 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Premiera Super Mario Bros. Film w Polsce już 26 maja w kinach.