Szybcy i wściekli 10 - będzie protest na planie. Mieszkańcy wściekli na twórców

Twórcy filmu Szybcy i wściekli 10 planują zdjęcia w Angelino Height w Los Angeles, Lokalni mieszkańcy dostali informację, że ekipa filmowa będzie kręcić zdjęcia przed prawdziwym domem filmowej rodziny Toretto. W informacji zawarto aktywność służb ratowniczych, zdjęcia z powietrza, zamknięcie ulicy oraz dużo dymu.

Szybcy i wściekli 10 - protest

Mieszkańcy zamierzają urządzić pikietę i protestować przeciwko planom twórców filmu. Ich celem jest zbudowanie świadomości o bezpieczeństwie na drodze, ponieważ z uwagi na serię Szybcy i wściekli w tych okolicach ludzie zachowują się nieroztropnie i nawet odbywają się niebezpieczne wyścigi.

- Jeśli będzie pozwolenie na zdjęcia w Angelino Height dla filmu F10, zorganizujemy wielki protest. Zaprosimy media, kamery wiadomości, by nas kręcili jak protestuje przeciwko zdjęciom do filmu dzień i noc. Zrobimy to, by uczcić 178 osób, które zginęły w nielegalnych wyścigach na ulicach Los Angeles i aby zawstydzić Universal za ich olewanie tej śmiertelnej epidemii wyścigów ulicznych, które są promowane przez ich filmy - czytamy w oświadczeniu organizatora protestu.

Twórcy filmu ani Universal Pictures nie skomentowali tej sytuacji.

W obsadzie są Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Scott Eastwood, Charlize Theron, Jason Momoa, Rita Moreno, Alan Ritchson, Daniela Melchior oraz Brie Larson.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w 2023 roku w kinach.