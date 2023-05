Szybcy i wściekli 10 już na ekranach kin. Co trzeba wiedzieć?

fot. Universal Pictures

Szybcy i wściekli 10 to najnowsza odsłona serii, która została oficjalnie zapowiedziana przez Vina Diesela jako początek drogi do finału całej sagi. Tym razem wrogiem jest Dante Reyes, syn złoczyńcy z filmu Szybcy i wściekli 5. Wciela się w niego Jason Momoa, który jest bardzo chwalony za swoją rolę i wszyscy uznają go za najmocniejszy punkt programu. Jego wątek w jakimś stopniu ma przypominać... Avengers: Wojnę bez granic.

Szybcy i wściekli 10 - zwiastun

Szybcy i wściekli 10 - poznajcie wszystkich 24 bohaterów

Tego Calderón wcieli się w Tego Leo, sojusznika Rico Santosa, który często towarzyszy Domowi w przygodach. Obecnie prowadzi restaurację w Brooklynie, choć niewykluczone, że będzie musiał zostawić biznes, by ratować rodzinę.

Szybcy i wściekli 10 - opis fabuły

W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.

W obsadzie znaleźli się między innymi Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jason Statham i Charlize Theron. Złoczyńcą nowej odsłony franczyzy jest Jason Momoa.

Film już na ekranach kin.