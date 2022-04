Szybcy i wściekli 10 - Justin Lin rezygnuje z reżyserii po rozpoczęciu zdjęć. Jakie ma powody?

fot. materiały prasowe

Pomimo tego, że w kwietniu 2022 roku ruszyły zdjęcia do filmu Szybcy i wściekli 10 zostają one tymczasowo przerwane, ponieważ Justin Lin podjął decyzję o rezygnacji z funkcji reżysera. Pozostaje on jednak współscenarzystą z Danem Mazeau i producentem. Informatorzy portalu deadline twierdzą, że powodem odejścia Lina były różnice w kreatywnej wizji na film. Dokładnych szczegółów nie ujawniono. Jest to jednak szokujące, że do takiej sytuacji dochodzi 10 dni po rozpoczęciu prac na planie.

Szybcy i wściekli 10 bez reżysera

Justin Lin opublikował oświadczenie, w którym ogłosił, że sam podjął trudną decyzję o odejściu z reżyserii filmu i że pozostanie producentem. Powodów swojej decyzji nie ujawnił.

Ekipa drugiego planu będzie nadal pracować, bo tutaj główny reżyser nie kręci tych mniej istotn=nych scen. Prace na głównym planie zostają chwilowo wstrzymane do znalezienia nowego reżysera. Według źródeł portalu to może nastąpić szybko, bo są już prowadzone rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Nie wiadomo jednak, kto jest na tej liście. Według scooperów na pewno nie będzie to James Wan, reżyser siódemki, który już wcześniej odmówił zajęcia się ósemką. Padają sugestie, że tak jak w przypadku Dwayne'a Johnsona, ta decyzja również może mieć związek z zachowaniem Vina Diesela. Fani spekulują, że odejście Linka także może z tego wynikać.

https://twitter.com/TheFastSaga/status/1519077787167981569

Problem z brakiem reżysera nie ma wpłynąć na datę premiery, która została ustalona na 19 maja 2023 roku.

Przypomnijmy, że Justin Lin jest uznawany za twórcę sukcesu serii Szybcy i wściekli. Wyreżyserował części 3-6. a potem powrócił po przerwie w filmie Szybcy i wściekli 9. Nie da się jednak ukryć, że części tworzone przez innych reżyserów zebrały dobre opinie, więc niektórzy fani przyjęli tę wiadomość o odejściu z zadowoleniem. Pomimo tego jego Szybcy i wściekli 9 byli wielkim hitem pomimo pandemii. Zebrano 720 mln dolarów z całego świata.